Były radny Marek G. zatrzymany. Był ścigany listem gończym, w tle wielka afera

Policja i prokuratura poszukiwała Marka G. od początku roku. Śledczy podejrzewają go o oszustwa na kwotę 6,3 mln zł. Podejrzanymi w sprawie są też jego bliscy. Małgorzata G. oraz Dawid Sz. usłyszeli już zarzuty i trafili tymczasowo za kratki. Jednak po Marku G. słuch zaginął. Teraz dowiadujemy się, że radny po tygodniach ukrywania się został zatrzymany w Warszawie. - Marek G. poszukiwany był listem gończym. W wyniku poszukiwań podejrzany ten został zatrzymany 7 lutegoi osadzony w placówce penitencjarnej. 20 lutego prokurator przedstawił Markowi G. zarzut popełnienia opisanego wyżej czynu. Podejrzany nie przyznał się do winy – poinformowała nas prok. Krystyna Gołąbek z Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

- Są podejrzani o to, że w okresie od dnia 8 lipca 2022 r. do dnia 19 czerwca 2023 r. w Łosicach i innych miejscowościach na terenie Polski, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu oraz w ramach ustalonego podziału ról, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, mając świadomość sytuacji finansowej AGRO-SKUP sp. z o.o. oraz AGRITEAM sp. z o.o. i związany z nią braków środków tych podmiotów na regulowanie zaciąganych zobowiązań, a także zajmując się faktycznie sprawami AGRO-SKUP sp. z o.o. i AGRITEAM sp. z o.o. dokonywali zakupu różnego rodzaju produktów rolnych i innych towarów oraz usług, w wyniku czego doprowadzili liczne podmioty i osoby fizyczne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem – informowała w ubiegłym roku prok. Gołąbek.

Marek G. miał już kłopoty z prawem. W 2021 r. pisaliśmy o skandalu, jaki wywołał, gdy wraz z kolegą postanowił ukraść sprzęt rolniczy warty pół miliona złotych. Po skoku policja zatrzymała go, gdy pod wpływem mefedronu wracał traktorem do domu. Przy sobie wiózł 8 gramów tego narkotyku.