CH Blue City upadnie? Zarząd podjął ważną decyzję. Co z miejscami pracy?

Warszawa. Co stanie się z CH Blue City? Jest wniosek do sądu

Czy CH Blue City w Warszawie upadnie? Zarząd firmy skierował do sądu rejonowego wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego, by do tego nie dopuścić.

"Zarząd firmy podjął taką decyzję wskutek braku porozumienia z konsorcjum banków co do przedłużenia terminu spłaty kredytu w łącznej wysokości 156 milionów euro. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego ma uchronić centrum handlowe przed upadłością." - poinformowano w komunikacie. To działanie ma na celu m.in. ochronę miejsc pracy.

"Jednocześnie decyzja ta pozwoli na ochronę miejsc pracy ponad 1500 osób zatrudnionych obecnie w centrum handlowym, a 200 najemcom na kontynuowanie działalności na niezmienionych warunkach" - czytamy.

Pałac Krasińskich otwarty dla wszystkich. Skarby w centrum Warszawy

"Wniosek o restrukturyzację to dla nas szansa, aby uchronić miejsca pracy, stabilność biznesu i ograniczyć możliwość ogłoszenia upadłości przez wierzycieli i co za tym idzie, sprzedaży centrum poza naszą kontrolą. To dla nas obecnie najlepsze rozwiązanie, które sprawdza się na polskim rynku, ratując wiele firm i przedsiębiorstw" – powiedział wiceprezes Blue City Yoram Reshef, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w tym czasie zostaną zaplanowane inwestycje mogące zwiększyć wartość Blue City i je unowocześnić. Zadeklarował również chęć spłacenia przez firmę zadłużenia zaciągniętego w bankach ING Polska, Nationale Nederlanden, Santander, BNP Paribas, Postbank/Deutsche Bank oraz Bank of China.