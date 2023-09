Cyrkowcy rywalizują w Julinku! Festiwal OWACJE 2023 niedaleko od Warszawy

To już trzecia edycja niesamowitego widowiska promującego ideę nowoczesnego cyrku, bez udziału zwierząt. OWACJE 2023 to Ogólnopolskie Wyzwania Artystów Cyrkowych Jutra Edycja III. Pomysł narodził się właśnie w Julinku i to tutaj znalazł swoje naturalne miejsce. Tegoroczne pokazy odbywać się będą przez dwa dni. W sobotę 23 września od godz. 11 do wieczora, w niedzielę do godz. 17 – kiedy podczas finału przyznane zostanie główne - jedyne w tym roku – trofeum: Nagroda Publiczności dla Zachwycającego Artysty Cyrkowego.

Festiwal OWACJE potrwa do niedzieli

O tę nagrodę rywalizuje kilkunastu uczestników, wyłonionych w eliminacjach. Wśród nich m.in. żonglujący kapeluszami duet The Essence – Fabian i Aleksandra, ogniste show The Fireheads – połączenie aktorstwa, tańca, akrobatyki i pirotechniki, Kacper Krzemiński - student AWF i Julinka – ekspert od koła cyra i chińskiego masztu czy Julia Czyżak - absolwentka szkoły medycznej i Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku, specjalizująca się w wielolince oraz lollipopie, którą doceniła w ubiegłym roku m.in. szefowa Cyrku Korona Lidia Król-Pinder.

Poznać dawną bazę cyrkową

Znani bywalcom Julinka i ubiegłorocznej edycji - ALE Circus Company zaprezentują się z najnowszym spektaklem: „Cyrkowa Akademia Pana Kleksa”. - Zapraszamy też na atrakcje dodatkowe, towarzyszące festiwalowi m.in. warsztaty i animacje cyrkowe prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów cyrkowych, zwiedzanie Wystawy Sztuki Cyrkowej i wozu cyrkowego z 1925 r., oraz do gry „Poznaj Dawną Bazę Cyrkową w Julinku” – zachęca Katarzyna Rukat z Julinek Parku.

W Julinku można też przenocować i przy okazji festiwalu cyrkowego skorzystać z atrakcji Parku – basenów, zjeżdżalni czy małpiego gaju.

Organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie RKIK oraz Julinek Park. Partnerami wydarzenia są: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Fundacja PZU, Powiat Warszawski Zachodni oraz Państwowa Szkoła Sztuki Cyrkowej w Julinku.

A tak wyglądał pierwszy festiwal OWACJE: