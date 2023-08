Spośród wszystkich aut, tylko jej zamazano białą farbą. I to kolejny raz! Ktoś mu w tym pomógł

Kto to zrobił?

Dramat mieszkanki Mokotowa. Ktoś zniszczył jej samochód. "To samo było rok temu"

Dramat mieszkanki Mokotowa. Ktoś zdemolował jej samochód! Dla pani Agnieszki (50 l.) to nie pierwsza taka sytuacja. Kobieta przypuszcza, że za wszystkim stoi jej były partner. - Podejrzewam o to swojego byłego konkubenta. To samo stało się rok temu – mówi w rozmowie z „Super Expressem” zrozpaczona kobieta. Co na to mokotowska policja?