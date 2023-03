Dramat na Pradze Południe. Zwłoki mężczyzny leżały pod blokiem

Co oznacza "czerwony X" na autostradzie? Jeśli nie wiesz, możesz stracić prawo jazdy

Zwłoki mężczyzny pod blokiem

Dramat rozegrał się we wtorek, 27 marca, kwadrans przed godz. 13. Wówczas policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie leżącym pod blokiem przy ul. Rozłuckiej na Pradze-Południe. Niestety, na ratunek było już za późno. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 60-letniego mężczyzny.

Jak przekazała w rozmowie z „Super Expressem” podinsp. Joanna Węgrzyniak, na miejscu tragedii policjanci wykonywali standardowe czynności. Nic nie wskazywało na to, by do śmierci 60-latka doprowadziło działanie osób trzecich. Jak dodała policjantka, nieznana była dokładna przyczyna śmierci mężczyzny.

Wyszedł z bloku i umarł?

O śmierci mężczyzny poinformowała facebookowa strona "Praga Południe na sygnale". Z informacji przez nią zamieszczonych wynika, że 60-latek wyszedł z bloku i nagle upadł na chodnik. Niestety, już się nie podniósł.