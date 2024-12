Nowy Dwór Mazowiecki. Śmierć pasażera pociągu Intercity

Nie będzie śledztwa w sprawie śmierci pasażera pociągu Intercity w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak informuje Wirtualnynowydwor.pl, do tragedii doszło w składzie "Pobrzeże" relacji Łódź Fabryczna-Kołobrzeg w piątek, 13 grudnia. Ok. godz. 12.05 obsługa pociągu, który dojeżdżał do stacji kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim, powiadomiła służby ratownicze, że u 70-letniego mężczyzny doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Już po dojechaniu pociągu na stację PKP na miejscu pojawiły się załoga karetki pogotowia i patrol policji. Ratownicy medyczni przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która trwała prawie godzinę. Mimo to pasażerowi nie udało się przywrócić funkcji życiowych. Na miejsce tragedii dotarł również prokurator, który zdecydował o wydaniu ciała 70-latka rodzinie, co oznacza, że w tej sprawie nie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające.