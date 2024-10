Duże zmiany w kursowaniu pociągów od 18 października. Zamknięte tory i komunikacja zastępcza

Sulejówek. Zmiany w kursowaniu pociągów KM i SKM

Nadchodzi kolejny etap prac przy budowie tunelu pod torami kolejowymi w Sulejówku. Z tego względu pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami w kursowaniu pociągów.

Od piątku 18 października wszystkie pociągi SKM linii S2 będą kursowały tylko i wyłącznie do i ze stacji Warszawa Rembertów. Zmienią się także pory kursowania pociągów Kolei Mazowieckich.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Tłumy na otwarciu tunelu w Sulejówku. Sceny jak z filmu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Komunikacja zastępcza

Na trasie Sulejówek Miłosna - Rembertów zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa ZS2. Autobusy będą podjeżdżały na przystanki co ok. 15 min w godzinach szczytu, co ok. 20-30 poza nim i co ok. 30 min w weekendy. Taki rozkład będzie obowiązywał co najmniej do połowy grudnia br.

Przystanki:

ZS2: REMBERTÓW-AKADEMIA – al. gen. A. Chruściela „Montera” – PKP WARSZAWA REMBERTÓW – Cyrulików – Okuniewska – PKP WARSZAWA WESOŁA – Okuniewska – Sulejówek: Okuniewska – M.K. Ogińskiego – Kombatantów II Wojny Światowej – PKP SULEJÓWEK – Księcia Józefa Poniatowskiego – W. S. Reymonta – M.K. Ogińskiego – Okuniewska – Szosowa – 3 Maja – ks. S. Staszica – gen. J. Bema – PKP SULEJÓWEK MIŁOSNA – gen. J. Bema – J. I. Kraszewskiego – G. Narutowicza – SULEJÓWEK MIŁOSNA-POMNIK (powrót: G. Narutowicza – gen. J. Bema – PKP SULEJÓWEK MIŁOSNA – gen. J. Bema – ks. S. Staszica – 3 Maja – Szosowa – Okuniewska – M.K. Ogińskiego – Kombatantów II Wojny Światowej – PKP SULEJÓWEK – Księcia Józefa Poniatowskiego – W.S. Reymonta – M.K. Ogińskiego – Okuniewska).