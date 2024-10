Dziadkowie zagłodzonego Kacperka zabrali głos. "To jest nieludzkie"

"Kochamy go z żoną. Takim, jakim jest. Jesteśmy z nim od urodzenia. To biedne dziecko nie jest winne, że traktuje się go jak worek kartofli. My go znamy od urodzenia, on potrzebuje miłości. W szpitalu, gdy nas zobaczył, krzyczał z radości. On jest dla nas kolejnym dzieckiem. Wychowaliśmy dziewięcioro dzieci i jego wychowamy. Kto tak daleko oddał to dziecko? Prosiłem szpital, żeby Kacperek był blisko, powiedzieli nam, że to nie od nich zależy, ale od sądu. Wywieźli je 500 km na drugi koniec Polski. Nie mam nawet jak dojechać do niego – mówi "Faktowi" dziadek.