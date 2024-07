Fani Taylor Swift już czekają na artystkę! Zdjęcia z okolic Stadionu Narodowego mówią wszystko

Taylor Swift w Warszawie. Trwa końcowe odliczanie do koncertu amerykańskiej wokalistki

Taylor Swift już za kilkanaście godzin wystąpi w Warszawie! Mimo, że do pierwszego koncertu amerykańskiej wokalistki w stolicy zostało jeszcze sporo czasu, to fani już ustawiają się w kolejkach przed Stadionem Narodowym. Jak informuje Radio ESKA Warszawa, pretekstem do tego był oficjalny początek sprzedaży merchu artystki, czyli ubrań i różnych gadżetów z wizerunkiem amerykańskiej gwiazdy.

Co ciekawe, fanów Taylor nie odstraszały nawet bardzo wysokie ceny w sklepikach usytuowanych na Błoniach Stadionu Narodowego. Ci są skłonni zapłacić za bluzę z wizerunkiem Swift nawet 350 zł! Z kolei materiałowa torba, to koszt rzędu 130 zł.

Jak przekazuje reporter warszawskiej "Eski", kto chciałby jeszcze w środę (31 lipca) nabyć tego typu gadżety, ma czas do godz. 20. Z kolei we wszystkie dni koncertowe punkty z merchem czynne będą od 11 do północy.

Taylor Swift w Polsce. Jak fani przywitają piosenkarkę? Szykują się akcje koncertowe!

Jako że Tay pojawi się w Polsce po raz pierwszy, Swifties nie mogli zrezygnować z organizacji akcji koncertowych. Jakich niespodzianek można więc spodziewać się na koncercie?

1 sierpnia podczas ostatniego utworu koncertu, czyli "Mastermind" na trybunach powstanie flaga Polski, a stworzą ją latarki. Właśnie dlatego osoby siedzące w dolnych sektorach proszone są o zabranie ze sobą kawałka czerwonej kartki, którą następnie podświetlą latarką.

Więcej na temat zaplanowanych akcji przeczytacie w tym tekście: Taylor Swift w Warszawie. Fani przygotowują niespodzianki. Artystka będzie w szoku!