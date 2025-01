Co się dzieje?

Ferie zimowe czekają zmiany. Od 2026 r. ceny spadną?

Trzy, a nie cztery turnusy będą czekały na dzieci od ferii zimowych 2026. To zmiany, które resort edukacji wprowadził już w czerwcu ub.r., ale znamy coraz więcej powodów takiej decyzji. Zgadza się z nią Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, który przekonuje w rozmowie z PAP, że w okresie ferii mazowieckich i śląskich w miejscowościach podhalańskich na ogół pojawia się bardzo dużo turystów, co ma wpływ na:

wzrost cen zakwaterowania;

przepełnienie hoteli;

wzrost natężenia w ruchu drogowym na Zakopiance;

większe kolejki do wyciągów narciarskich.

Zmiany w feriach zimowych mają to ograniczyć, choć wypoczynek również zaplanowano na 6 tygodni.

- W bardzo prosty sposób "wypłaszczono" krzywą popytową w ramach całych sześciu tygodni ferii, co genialnie wpłynie na bezpieczeństwo na drogach, na przepustowość logistyczną kolei, na przepustowość infrastruktury, jaką są wyciągi narciarskie, ale także na możliwość zagwarantowania komfortowego pobytu w hotelach. W nowym układzie nie będziemy mieli przepełnionych obiektów turystycznych - przekonuje Wagner, którego cytuje PAP.

Jego zdaniem dzięki takim zmianom spadną też ceny usług noclegowych, bo pojawi się konkurencja między poszczególnymi hotelami.

- Obiekty, które nie mają jakości, nie mają dobrej ceny lub zaniedbały marketing, nie będą miały już niestety pełnego obłożenia, tak jak było do tej pory - prognozuje Wagner.

Terminarz ferii zimowych 2026

Ferie zimowe 2026 od 19 stycznia do 1 lutego będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. Od 2 lutego do 15 lutego odpoczną dzieci z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego. Z kolei od 16 lutego do 1 marca na ferie zimowe wybiorą mali mieszkańcy województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego - podaje PAP.

W kolejnych latach zostanie zachowana zasada rotacji grup województw. Grupa, która w danym roku będzie miała ferie zimowe w ostatnim terminie, w kolejnym roku zimowym wypoczynek będzie miała jako pierwsza.

Trasy narciarstwa biegowego w Gorcach gotowe na ferie