Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie. Trzy osoby ranne, wypadek z udziałem trzech pojazdów

– Doszło do zderzenia trzech samochodów. Trzy osoby zostały poszkodowane. Na miejsce udały się dwa zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego. Nasze działania polegają na zabezpieczeniu miejsca wypadku – przekazał wstępne informacje na temat zdarzenia Szymon Kisieliński z zespołu prasowego Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

Policja, w rozmowie z dziennikarzem "Super Expressu", potwierdziła to zdarzenie. – Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 12:31. Doszło do zderzenia trzech pojazdów. Na miejscu trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia – przekazał zespół prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu wypadku pojawił się również reporter "Super Expressu". – Zderzyły się trzy osobówki: volvo, alfa romeo oraz mercedes. W tunelu tworzą się gigantyczne korki ze względu na to, że służby pracujące na miejscu udostępniły jedynie prawy pas dla innych kierowców – przekazał reporter.

Wypadek w tunelu Wisłostrady. Gigantyczne utrudnienia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.