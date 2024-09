„Idziesz na grzyby, a tam w mchu parkomat leży”. Kuriozalna kradzież w Warszawie

McDonald's zamyka restaurację w Polsce. To koniec, decyzja zapadła. "Dziękujemy, że spędziliście z nami wspaniałe 29 lat!"

Warszawa, Ochota. Ukradli parkomat. Wyrwali go z ziemi

Trwa ustalanie okoliczności tego kuriozalnego zdarzenia. Pracownicy ZDM otrzymali powiadomienie z systemu, że jeden z parkomatów nie daje oznak „życia”. − Zazwyczaj wystarczy pojechać na miejsce i zresetować urządzenie. Tym razem nie było to możliwe – po przybyciu na ul. Czubatki na Ochocie jedyne co znaleźliśmy to dziura w ziemi. Ktoś wyrwał parkomat, razem z jego fundamentem − relacjonowali urzędnicy.

Złodzieje najpewniej liczyli na morze gotówki, jednak… przeliczyli się. Okazało się bowiem, że w urządzeniu znajduje się jedynie 100 złotych. − Okazało się, że wyrwanie parkomatu „z korzeniami” było desperackim i ostatecznym planem. Przez kilka dni w tych samych okolicach ujawnialiśmy próby włamania się do urządzeń. Od góry, od boku, od dołu – za każdym razem bezskutecznie − mówią dalej.

Sprawa została zgłoszona już na policję.

Tuż po opublikowaniu artykułu dotyczącego kradzieży na oficjalnej stronie ZDM z urzędem skontaktował się mieszkaniec, który natknął się na skradzione urządzenie w lesie, kilkadziesiąt kilometrów pod Warszawą.

− Miejsce znaleziska ukrywamy, bo amatorów bezpańskich parkomatów ostatnio nie brakuje. Zguba zostanie w najbliższym czasie odłowiona z leśnej głuszy − podsumowują urzędnicy.

Rafał Trzaskowski o parkomatach na Saskiej Kępie. „Mieszkańcy na to czekają"