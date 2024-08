Łatwogang to postać, która w świecie polskiego internetu zyskała sławę dzięki podejmowaniu nietypowych i często ekstremalnych wyzwań. Jego popularność rośnie z każdym kolejnym szalonym przedsięwzięciem, a lojalność fanów tylko się umacnia. Tym razem, podjęcie próby pobicia rekordu Guinnessa to nie tylko kolejne wyzwanie, ale również okazja do wspólnej zabawy z fanami.

Już 10 sierpnia przy ul. Powązkowskiej 44, uczestnicy będą mieli okazję zaszaleć z kolorami, wybierając spośród takich odcieni jak czerwień, niebieski, róż czy fiolet. To nie tylko wyjątkowa okazja do zmiany swojego wyglądu, ale także szansa na wpisanie się do historii i udział w ustanowieniu nowego rekordu Guinnessa.

Jak podkreśla Gracjan Duda, Brand Manager marki Schwarzkopf LIVE, akcja ta ma na celu inspirację do bycia sobą i otwartego wyrażania siebie poprzez śmiałe, kolorowe stylizacje.

Próba pobicia rekordu Guinnessa w liczbie pofarbowanych włosów w ciągu 8 godzin zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń tego lata w Warszawie. To nie tylko wyzwanie, ale również okazja do świetnej zabawy i integracji z innymi fanami kolorowych stylizacji. Nie może was tam zabraknąć jeśli marzycie o odważnej metamorfozie, chcecie wesprzeć Łatwoganga w jego kolejnym szalonym przedsięwzięciu i przy okazji wpisać się do księgi rekordów.

Budda kończy karierę youtubera! To dlatego znika z internetu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.