Justin Timberlake w Polsce. Bilety na koncert w Warszawie

Justin Timberlake wystąpi w Polsce. Koncert odbędzie się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie 17 czerwca 2025 roku. Amerykański gwiazdor będzie promował swój najnowszy album "Everything I Thought It Was", na którym znalazły się hitowe kawałki "Drown" i "Selfish". Kiedy startuje sprzedaż biletów na koncert Justina Timberlake'a? Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Koncerty Justina Timberlake'a w Krakowie. Fani artysty pod Tauron Arena

Justin Timberlake Warszawa 2025 - ceny biletów

Ceny biletów na koncert w ramach Justin Timberlake Tour 2025 są dostępne w przedsprzedaży od 25 września. Jak podaje Eska.pl, ceny standardowych biletów wyglądają następująco:

trybuny - miejsca siedzące: 246 zł - 718 zł

płyta - miejsca stojące: 482 zł

Oficjalne bilety Platinum można już nabyć w normalnym trybie, a ich ceny znajdują się w przedziale 718 zł - 1544 zł.

Dla porównania bilety na tegoroczny koncert artysty w Krakowie kosztowały:

Płyta - 345 zł

Trybuna - od 633 zł do 1409 zł

Justin Timberlake w Polsce 2025 - bilety na koncert. Kiedy przedsprzedaż i sprzedaż biletów?

Justin Timberlake wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation. Kiedy startuje przedsprzedaż i sprzedaż biletów na koncert Justina Timberlake'a?

przedsprzedaż biletów Citi Handlowy startuje w środę 25 września o godz. 12:00;

przedsprzedaż biletów Ticketmaster startuje w czwartek 26 września o godz. 12:00;

sprzedaż ogólna biletów startuje w piątek 27 września o godz. 12:00 na JustinTimberlake.com i LiveNation.pl.