i Autor: AP Photo/Mark J. Terrill Britney Spears ujawnia. "Justin Timberlake mnie zapłodnił, ale poddałam się aborcji"

Szok!

Britney Spears ujawnia: "Byłam w ciąży z Justinem. On chciał aborcji"

jopl 14:02 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Britney Spears (41 l.) odpaliła prawdziwą bombę! 24 października do sprzedaży trafi jej najnowsza autobiografia "Kobieta we mnie", która podobno już teraz spędza sen z powiek Justinowi Timberlake'owi. W latach 1999-2002 on i Brit tworzyli jedną z najgorętszych par showbiznesu. Okazuje się, że gdy mieli po 19 lat, Britney zaszła w ciążę, którą na prośbę Justina usunęła. "Ja się cieszyłam, on go nie chciał".