Katastrofa samolotu w Chrcynnie. Znane są przyczyny śmierci pilota

Prokuratura ujawnia wyniki sekcji zwłok pilota cessny

W środę Prokuratura Rejonowa w Pułtusku, która prowadzi śledztwo w tej sprawie katastrofy lotniczej Cessny w Chrcynnie, przekazała wyniki sekcji zwłok pilota, który siedział za sterem. Sekcja odbyła się we wtorek, 18 lipca.

- Przyczyną jego śmierci był rozległy uraz głowy oraz stłuczenie płuc - przekazała w rozmowie z RMF24.pl rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

W środę przeprowadzono cztery kolejne sekcje zwłok ofiar tej katastrofy. Ich wyniki zostaną przedstawione w czwartek, 20 lipca.

Przypominamy. Do katastrofy lotniczej doszło w poniedziałek, 17 lipca. Samolot Cessna roztrzaskał się o hangar, w którym byli ludzie. Informacja o wypadku wpłynęła do służb o godz. 19:39. Do katastrofy doszło w trakcie lądowania w złych warunkach atmosferycznych

– Wszystkie ofiary są Polakami. Zwłoki trzech osób znajdowały się w niewielkiej odległości od hangaru - przekazała „Super Expressowi” prok. Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

W szpitalu wciąż przebywa sześć osób, w tym dwie w stanie ciężkim. Prokuratura zaplanował już przesłuchanie pilota - kursanta, który był w samolocie. przesłuchanie drugiego kursanta jest niemożliwe z uwagi na jego stan zdrowia. W sumie prokuratura przesłuchuje 30 świadków, którzy znajdowali się na terenie lotniska. Cessna uderzyła w hangar, w którym schronili się ludzie przed burzą.

Śledczy przyjęli trzy możliwe wersje wydarzeń: błąd pilota, awaria samolotu, złe warunki atmosferyczne.

Wśród ofiar był pilot rozbitej cessny, pracownik baru działającego przy aeroklubie, student Wojskowej Akademii Technicznej i instruktorka skoków spadochronowych oraz pracownik Politechniki Białostockiej. Ciało pilota znaleziono we wraku. Student WAT był na lotnisku z grupa studentów z klubu spadochronowego, która miała tamtego dnia zajęcia.