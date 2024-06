Pasażerowie samolotów często o tym zapominają! Zrób to od razu po wyjściu z lotniska

Kleszcze w Polsce. Niebezpieczne pajęczaki zadomowiły się w naszym kraju na dobre

Kleszcze to stawonogi należące do pajęczaków z podgromady roztoczy, które są bardzo odporne na suszę czy brak pożywienia. Co ciekawe, dorosły osobnik jest w stanie przetrwać nawet 800 dni w odrętwieniu.

Niestety owe pasożyty są bardzo niebezpieczne dla człowieka, bowiem wywołują choroby zakaźne. Należy więc - szczególnie latem - zachować ostrożność i dokładnie sprawdzać, czy na ciele nie pojawił się niechciany gość.

Aktualnie w okresie wakacyjnym, a więc wyjazdowym, warto także co jakiś czas spoglądać, w których miejscach w Polsce ilość osobników jest największa. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mapa kleszczy 2024: w tych miejscach w Polsce jest ich najwięcej

Mapa kleszczy w Polsce to na bieżąco aktualizowana lista miejsc, w których występuje najwięcej pasożytów tego typu. W czasie rzeczywistym każda osoba z kraju może wypełnić specjalny formularz i tym samym poinformować innych, gdzie zauważyła kleszcza. W formularzu użytkownik podaje datę, liczbę znalezionych kleszczy i czy skutkiem ukąszenia była choroba.

Na dzień 3 czerwca 2024 roku zgodnie z danymi na mapie, w Polsce występuje ponad 8450 kleszczy. To naprawdę sporo. Największą ich ilość odnotowuje się między innymi na północno-zachodniej Polsce w okolicach Szczecina.

W województwie mazowieckim również występuje ich bardzo dużo, a jako niebezpieczne miejsce oznaczono Warszawę. Z pewnością wiele osób pomyślałoby, że w mieście pasożytów nie ma, lecz nic bardziej mylnego - jest ich tam naprawdę sporo i również należy uważać. Co ciekawe, w miejscowości Zielonka w powiecie wołomińskim, jeden ze spacerowiczów poinformował w komentarzu na mapie, że podczas spaceru nabył aż 11 kleszczy.

Mieszkańcy południowej Polski także muszą zachować ostrożność. Zgodnie z danymi widniejącymi na mapie, uważać powinny szczególnie osoby z okolic Krakowa. Stolica Małopolski została oznaczona jako miejsce niebezpieczne, a według komentarzy użytkowników pasożyty atakują również zwierzęta. Jeden z internautów napisał, że jego kot przyniósł do domu aż 5 kleszczy.