Kolejne perfidne oszustwo. Bandyci ukradli ponad 80 tys. złotych!

Cała wieś opłakuje Jareczka. 14-latek zginął na przejściu dla pieszych w drodze do szkoły

Biała kartka przyklejona do ściany. Pomóżmy Adamowi odnaleźć „dziewczynę z pociągu”. „Na twój widok odjęło mi mowę”

Kolejne perfidne oszustwa "na policjanta"! 22-latek z kolegą ukradli blisko 80 tysięcy złotych

Oszuści na wszelkie sposoby próbują wyłudzać pieniądze od innych. "Na policjanta" – to ich popularniejsza metoda. Jedną z ostatnich poszkodowanych osób był 70-latek zamieszkały przy ul. Racławickiej. Mężczyzna wypłacił wszystkie swoje oszczędności i przekazał gotówkę rzekomemu policjantowi, który chwilę wcześniej skontaktował się z nim. Po jakimś czasie, chcąc się dowiedzieć jak wygląda sytuacja, emeryt zadzwonił na numer alarmowy 112 i wtedy dotarło do niego, że dobrowolnie oddał w ręce przestępcy blisko 50 tysięcy złotych.

Mokotowscy policjanci próbowali ustalić personalia złodziei. Po długim śledztwie udało im się zatrzymać 22-latka oraz jego młodszego o pięć lat kolegę. Bandyci chwilę wcześniej dokonali kolejnego oszustwa i weszli w posiadanie około 35 tysięcy złotych.

– Zebrany przez policjantów obszerny materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie sprawcom zarzutów, za które mogą posiedzieć w więzieniu nawet do 8 lat, a wobec jednego z nich sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. To nie koniec postępowania, materiał w sprawie może doprowadzić do kolejnych zatrzymań – poinformowała podkom. Ewa Kołdys.

– Policjanci przypominają, że nigdy nie informują osób postronnych o swoich działaniach, nigdy też nie żądają przekazania pieniędzy, ani nie pośredniczą w ich przekazywaniu. Należy jednak pamiętać, aby w przypadku rozmowy telefonicznej skutecznie przerwać połączenie z dzwoniącym oszustem – dodaje.

i Autor: KRP II - Mokotów, Ursynów, Wilanów Oszuści na policjanta. Zatrzymani i doprowadzeni do aresztu