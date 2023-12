Kto chodzi na pasterkę? "Młody z nowymi zabawkami" i ten "co nie chciał, ale mu polali"

Pasterka to uroczysta msza święta odprawiana w nocy z 24 na 25 grudnia (najczęściej o północy lub w późnych godzinach wieczornych). Upamiętnia ona oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem. W Polsce uczestnictwo w pasterce jest jedną z najważniejszych bożonarodzeniowych tradycji.

Podczas tej wyjątkowej mszy w świątyniach grodzą się rzesze wiernych. Ks. Rafał Główczyński, znany w mediach społecznościowych jako "Ksiądz z osiedla", z przymrużeniem oka spojrzał na osoby, które w Wigilię można spotkać na pasterce. Oglądając jego niespełna półminutowe nagranie na TikToku, trudno powstrzymać uśmiech.

Ksiądz podzielił bowiem uczestników pasterki na sześć typów:

"Ten co już by poszedł spać"

"Zmarźlak"

"Ten co nie odmawiał dokładek"

"Nie chciał ale mu polali"

"Młody z nowymi zabawkami"

"Ksiądz"

Zgadzasz się z takim podziałem? A może sam reprezentujesz, któryś z typów?

Kim jest "Ksiądz z osiedla"?

"Ksiądz z osiedla", czyli ks. Rafał Główczyński to jeden z najpopularniejszych wśród młodych ludzi duchowny. Wychował się na warszawskim osiedlu, a w swojej posłudze stawia na dotarcie właśnie do ludzi młodych.

Ks. Rafał Główczyński jest katechetą z parafii św. Michała Archanioła w Piastowie (pow. pruszkowski), a jego filmiki publikowane w mediach społecznościowych zyskują coraz większą popularność. Duchowny na nich tańczy, odpowiada na pytania i komentuje bieżące sprawy, którymi żyje społeczeństwo.

"Nazywam się ks. Rafał Główczyński SDS. Należę do zgromadzenia zakonnego księży Salwatorianów. Zaraz po święceniach myślałem, że zostanę wysłany do Madrytu, potem do Meksyku, a skończyło się na tym, że mam życie jak w Madrycie tyle, że najpierw w Elblągu, a teraz w Warszawie. Opiekuje się Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej, który zrzesza młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Uczę religii w szkole, organizuję różne akcje charytatywne" - opisuje siebie na kanale na YouTube.

