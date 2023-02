Tajemniczy obiekt na niebie nad Warszawą. Co to jest? Wyjaśniamy

Warszawa. Przerażający wypadek na S8. Kobieta została przygwożdżona do słupków drogowych

Zdarzenie miało miejsce 16 lutego, w czwartek, chwilę po godzinie 12 na trasie S8 na wysokości parku Kaskada.

Jak ustalił nasz fotoreporter, w pewnym momencie, na lewym pasie jezdni zatrzymał się samochód osobowy marki toyota. Z pojazdu wysiadła pasażerka. Za toyotą zatrzymało się osobowe audi, które w pewnym momencie ruszyło z impetem potrącając kobietę. Poszkodowana została przygnieciona do słupków drogowych. Jej obrażenia były bardzo poważne! Jak się dowiedzieliśmy będzie czekała ją amputacja uszkodzonej kończyny!

Najprawdopodobniej za kierownicą audi, które potrąciło kobietę, siedział mężczyzna, który w trakcie zderzenia miał atak padaczki.

– Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 12:22. Doszło do wypadku z udziałem toyoty i audi. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta została potrącona przez kierującego audi. Kierowcy zostali przebadani pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala. Policjanci pracują na miejscu ustalając okoliczności tego zdarzenia – przekazała w rozmowie z „Super Expressem” Małgorzata Wersocka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu pojawił się zespół ratownictwa medycznego, który zabrał poszkodowaną do szpitala. Na miejscu działania prowadzili strażacy oraz policjanci.