Samochód ciężarowy zmiótł 15-latka z przejścia dla pieszych. Dziecko trafiło do szpitala

TRUDNO W TO UWIERZYĆ

Jabłonna. Ludzkie zwłoki wyłowione z Wisły

Dramatyczne doniesienia potwierdziła policja. - Potwierdzam, przed godziną 16 przypadkowi spacerowicze zauważyli ludzkie włoki dryfujące w Wiśle na wysokości Jabłonny. Na miejscu funkcjonariusze pracują pod nadzorem prokuratora – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Justyna Stopińska z policji w Legionowie. Na razie nie wiemy jak dług o ciało znajdowało się w rzece. Prawdopodobnie śledczy zlecą wykonanie sekcji zwłok, która wyjaśni jak doszło do zgonu.

Podobnego odkrycia dokonali miesiąc wcześniej spacerowicze w Wawrze. We wtorkowy wieczór (9 maja) nad Wisłą blisko plaży Romantycznej zaroiło się od służb. W rzece, na wysokości ul. Panoramy, dryfowały ludzkie zwłoki! Jak udało nam się ustalić, należały one do mężczyzny. Strażacy wydobyli ciało na brzeg. Policjanci swoje czynności prowadzili pod nadzorem prokuratora. Więcej o akcji przeczytasz TUTAJ.