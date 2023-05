i Autor: Tadeusz Mróz

Zwłoki mężczyzny dryfowały w Wiśle. Dramat w Wawrze

We wtorkowy wieczór (9 maja) nad Wisłą blisko plaży Romantycznej zaroiło się od służb. W rzece, na wysokości ul. Panoramy, dryfowały ludzkie zwłoki! Jak udało nam się ustalić, należały one do mężczyzny. Strażacy wydobyli ciało na brzeg. Policjanci swoje czynności prowadzili pod nadzorem prokuratora.