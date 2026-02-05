Rekordowe dofinansowanie dla Grodziska Mazowieckiego

Informację o przyznaniu środków jako pierwszy przekazał burmistrz Grodziska Mazowieckiego Tomasz Krupski. − Mamy to! Rekordowa dotacja w historii Gminy − 159 mln zł! Będziemy budować zbiornik w Chlebni − napisał w mediach społecznościowych.

Wkrótce potem komunikat potwierdziła gmina, zaznaczając, że chodzi o prośrodowiskową inwestycję odpowiadającą na coraz poważniejszy problem suszy.

Zbiornik wodny w Chlebni

Zgodnie z planami zagospodarowany zostanie teren o powierzchni około 48 hektarów, a lustro wody zbiornika osiągnie około 36 hektarów. Inwestycja obejmie także regulację rzeki Mrownej oraz budowę niezbędnej infrastruktury hydrotechnicznej. Głównym celem jest utrzymanie bilansu wodnego oraz przeciwdziałanie skutkom niedoboru wody.

Samorząd podkreśla, że kluczowym elementem projektu będzie zatrzymywanie wody opadowej dokładnie tam, gdzie spadła. W czasie intensywnych opadów powstanie rezerwa, która pomoże w okresach suszy, wspierając lokalne ekosystemy, spowalniając procesy wysychania i łagodząc skutki zmian klimatu. Zbiornik ma również zasilać rzekę Mrownę podczas niżówek oraz wspierać nawadnianie pól uprawnych.

Korzyści przyrodnicze i rekreacyjne zbiornika

Projekt zakłada także korzyści przyrodnicze. Na wyspie w czaszy zbiornika powstaną nowe miejsca bytowania dla ornitofauny, a odpowiednie warunki mają sprzyjać rozwojowi ryb i naturalnych siedlisk. Wokół akwenu zaplanowano ścieżki ekologiczne zwracające uwagę na problem retencji i pełniące funkcję edukacyjną.

Zbiornik ma stać się również atrakcyjną przestrzenią rekreacyjną. W przyszłości planowane są miejsca do wypoczynku, a wcześniej zapowiadano podział akwenu na część rekreacyjną z plażami i kąpieliskiem oraz portową z przystanią jachtową i molem.

Droga do realizacji inwestycji była długa. W 2021 roku gmina kupiła 50 hektarów dawnych stawów hodowlanych, a w kolejnych latach projekt uzyskał niezbędne zgody. Mieszkańcy przyjmują plany z optymizmem.

