Pierwsza edycja międzynarodowego festiwalu audiowizualnego w Warszawie

Festiwal jest naturalną kontynuacją projektu SAUNA, powołanego do życia i kuratorowanego przez saksofonistę i kompozytora Jerzego Mączyńskiego oraz artystkę wizualną Katarzynę Dębską. SAUNA to unikalna, kameralna przestrzeń zlokalizowana w podziemiach modernistycznego obiektu z lat 70. I 80. XX wieku, siedzibie Teatru Capitol, przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, który od kilku lat zyskuje nowe życie jako miejsce spotkań, koncertów, wydarzeń interdyscyplinarnych i wystaw.
Tematem przewodnim festiwalu jest „nasycenie” (saturation) – rozumiane jako stan, w którym obrazy, dźwięki, informacje i bodźce przestają być odbierane linearnie i racjonalnie, a zaczynają działać bezpośrednio na ciało. SAUNA FESTIVAL bada moment graniczny, w którym interpretacja ustępuje miejsca afektowi, a doświadczenie artystyczne staje się intensywne, gęste i immersyjne. W tym ujęciu nadmiar nie jest wyłącznie kategorią estetyczną, lecz również epistemologiczną, a jego znaczenia nie są odczytywane, lecz przeżywane.
Program festiwalu obejmuje występy artystów dźwiękowych i wizualnych z Polski oraz zagranicy. Wśród artystów m.in.:
- Bridget Ferrill (DE)
- Bartosz Szablowski (PL)
- Carme Lopez (ES)
- Eivind Vullum (NO)
- Franciszek Ammer (PL)
- Hanna Abrahamson (SE)
- Hubert Zemler (PL)
- Izabela Miecznikowska (PL)
- Jerzy Mączyński (PL/DE)
- Katarzyna Dębska (PL/DE)
- Laura Adel (PL)
- Myriam Rey (SY/FR)
- Nasia Papavasiliou (GR)
- Nour Sokhon (LB/DE)
- Poly Chain (UA/DK)
- Rabih Beaini (LB/DE)
- Tomasz Roszczybiuk (PL)
Szczegółowe informacje o festiwalu – biogramy artystów, program wydarzeń, materiały wizualne oraz link do bezpłatnych biletów – dostępne są na stronie internetowej: www.saunaplatform.com/festival/2026-warszawa-saturation/
SAUNA FESTIVAL: saturation został sfinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), wspieranego przez Unię Europejską w ramach funduszu NextGenerationEU.