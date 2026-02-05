Pierwsza edycja międzynarodowego festiwalu audiowizualnego w Warszawie

Festiwal jest naturalną kontynuacją projektu SAUNA, powołanego do życia i kuratorowanego przez saksofonistę i kompozytora Jerzego Mączyńskiego oraz artystkę wizualną Katarzynę Dębską. SAUNA to unikalna, kameralna przestrzeń zlokalizowana w podziemiach modernistycznego obiektu z lat 70. I 80. XX wieku, siedzibie Teatru Capitol, przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie, który od kilku lat zyskuje nowe życie jako miejsce spotkań, koncertów, wydarzeń interdyscyplinarnych i wystaw.

Tematem przewodnim festiwalu jest „nasycenie” (saturation) – rozumiane jako stan, w którym obrazy, dźwięki, informacje i bodźce przestają być odbierane linearnie i racjonalnie, a zaczynają działać bezpośrednio na ciało. SAUNA FESTIVAL bada moment graniczny, w którym interpretacja ustępuje miejsca afektowi, a doświadczenie artystyczne staje się intensywne, gęste i immersyjne. W tym ujęciu nadmiar nie jest wyłącznie kategorią estetyczną, lecz również epistemologiczną, a jego znaczenia nie są odczytywane, lecz przeżywane.

Program festiwalu obejmuje występy artystów dźwiękowych i wizualnych z Polski oraz zagranicy. Wśród artystów m.in.:

Bridget Ferrill (DE)

Bartosz Szablowski (PL)

Carme Lopez (ES)

Eivind Vullum (NO)

Franciszek Ammer (PL)

Hanna Abrahamson (SE)

Hubert Zemler (PL)

Izabela Miecznikowska (PL)

Jerzy Mączyński (PL/DE)

Katarzyna Dębska (PL/DE)

Laura Adel (PL)

Myriam Rey (SY/FR)

Nasia Papavasiliou (GR)

Nour Sokhon (LB/DE)

Poly Chain (UA/DK)

Rabih Beaini (LB/DE)

Tomasz Roszczybiuk (PL)

Szczegółowe informacje o festiwalu – biogramy artystów, program wydarzeń, materiały wizualne oraz link do bezpłatnych biletów – dostępne są na stronie internetowej: www.saunaplatform.com/festival/2026-warszawa-saturation/

SAUNA FESTIVAL: saturation został sfinansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), wspieranego przez Unię Europejską w ramach funduszu NextGenerationEU.