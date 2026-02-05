Ważna zmiana dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny. Zacznie się już 5 lutego!

Gmina Konstancin-Jeziorna dołącza do rosnącej grupy samorządów, które zdecydowały się na wprowadzenie ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. Uchwała została przyjęta na początku 2026 roku przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna. Za jej wprowadzeniem zagłosowało 15 radnych, natomiast pięciu wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już w najbliższy czwartek (5 lutego).

Nocna prohibicja w Konstancinie-Jeziornie

Zakaz obejmie przede wszystkim punkty handlowe oraz stacje benzynowe działające na terenie gminy. W praktyce oznacza to, że nocne zakupy alkoholu w tych miejscach staną się niemożliwe. Ograniczenia nie dotyczą jednak restauracji, barów ani innych lokali gastronomicznych, które nadal będą mogły sprzedawać napoje wyskokowe w godzinach nocnych.

Pod koniec stycznia konstanciński magistrat poinformował o zmianach przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu. Pisma trafiły do 50 podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia na terenie gminy. Władze podkreślają, że decyzja ma konkretny cel.

− To rozwiązanie wpisuje się w ustawowe zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii − zaznacza burmistrz Michał Wiśniewski, inicjator uchwały.

− Zależy nam przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców − dodaje.

Samorząd liczy, że nowe przepisy przełożą się na realne zmiany w przestrzeni publicznej. Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu ma przyczynić się do zmniejszenia liczby interwencji służb, ograniczenia aktów wandalizmu oraz redukcji zakłóceń porządku publicznego.

Wprowadzenie zakazu wpisuje się w szerszy trend widoczny w regionie. Podobne regulacje obowiązują już w części Warszawy − w dzielnicach Śródmieście i Praga-Północ − a od czerwca 2026 roku mają objąć całe miasto.

Ograniczenia funkcjonują również w innych miejscowościach aglomeracji warszawskiej, m.in. w Piasecznie, Ząbkach, Zielonce, Sulejówku, Grójcu, Nieporęcie, Legionowie, Raszynie oraz Michałowicach.

