Ważna zmiana dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny. Zacznie się już 5 lutego!

Piotr Lis
2026-02-05 12:05

Od czwartku (5 lutego) mieszkańcy Konstancina-Jeziorny muszą przygotować się na ważną zmianę. W życie wchodzi zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Między godziną 22 a 6 napojów wyskokowych nie będzie można kupić, choć restauracje i lokale gastronomiczne nadal będą mogły serwować alkohol swoim gościom.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Nocny widok ulicy z chodnikiem i budynkiem po prawej stronie. Po prawej, na pierwszym planie, widać fragment fasady budynku z dużymi, przeszklonymi drzwiami lub witryną, obok której znajduje się szara, pozioma roleta. Nad witryną zamontowane są długie, białe lampy fluorescencyjne, emitujące jasne światło. Na chodniku, przed wejściem do budynku, leży ciemny wycieraczek, a dalej na lewo stoi szary kosz na śmieci z jasną, zaokrągloną pokrywą. Lewa część kadru skupia się na ulicy i rozmytych światłach miasta, tworzących efekt bokeh. Widoczne są jaskrawo świecące, okrągłe światła samochodów – białe z przodu i czerwone z tyłu, a także kolorowe światła sygnalizacji ulicznej w odcieniach pomarańczowego, czerwonego i turkusowego, rozciągające się w głąb perspektywy. W środkowej części lewego boku znajduje się szary słup z żółtą tablicą lub znakiem. Całość jest skąpana w ciemnej, granatowej poświacie zmierzchu lub nocy, z wyraźnym, błękitnym niebem widocznym w górnej części kadru.

Gmina Konstancin-Jeziorna dołącza do rosnącej grupy samorządów, które zdecydowały się na wprowadzenie ograniczeń w nocnej sprzedaży alkoholu. Uchwała została przyjęta na początku 2026 roku przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna. Za jej wprowadzeniem zagłosowało 15 radnych, natomiast pięciu wstrzymało się od głosu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już w najbliższy czwartek (5 lutego).

Nocna prohibicja w Konstancinie-Jeziornie

Zakaz obejmie przede wszystkim punkty handlowe oraz stacje benzynowe działające na terenie gminy. W praktyce oznacza to, że nocne zakupy alkoholu w tych miejscach staną się niemożliwe. Ograniczenia nie dotyczą jednak restauracji, barów ani innych lokali gastronomicznych, które nadal będą mogły sprzedawać napoje wyskokowe w godzinach nocnych.

Pod koniec stycznia konstanciński magistrat poinformował o zmianach przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu. Pisma trafiły do 50 podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia na terenie gminy. Władze podkreślają, że decyzja ma konkretny cel.

To rozwiązanie wpisuje się w ustawowe zadania gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii − zaznacza burmistrz Michał Wiśniewski, inicjator uchwały.

Zależy nam przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców − dodaje.

Samorząd liczy, że nowe przepisy przełożą się na realne zmiany w przestrzeni publicznej. Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu ma przyczynić się do zmniejszenia liczby interwencji służb, ograniczenia aktów wandalizmu oraz redukcji zakłóceń porządku publicznego.

Wprowadzenie zakazu wpisuje się w szerszy trend widoczny w regionie. Podobne regulacje obowiązują już w części Warszawy − w dzielnicach Śródmieście i Praga-Północ − a od czerwca 2026 roku mają objąć całe miasto.

Ograniczenia funkcjonują również w innych miejscowościach aglomeracji warszawskiej, m.in. w Piasecznie, Ząbkach, Zielonce, Sulejówku, Grójcu, Nieporęcie, Legionowie, Raszynie oraz Michałowicach.

