Mężczyzna potrącony przez pociąg w rejonie Żyrardowa na Mazowszu

Dramat na Mazowszu. Jak ustalił "Super Express" u Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg. Człowiek ten znajdował się na torach kolejowych poza wyznaczonymi przejściami, około 2 kilometrów od dworca PKP w Żyrardowie. Obecnie na miejscu trwają czynności policji z udziałem prokuratura, które mają pomóc ustalić okoliczności tej tragedii.

Do sprawy odniosło się też PKP. Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały w wydanym komunikacie, że w czwartek, 5 lutego o godzinie 8:23 osoba postronna wtargnęła poza przejściami i przejazdami między Żyrardowem a Radziwiłłowem Mazowieckim pod pociąg dalekobieżnym IC relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna.

Obecnie ruch pociągów na tym odcinku jest wstrzymany. Na miejscu pracują służby i komisja kolejowa. Koleje Mazowieckie wprowadziły komunikację autobusową. Wybrane pociągi innych przewoźników kierowane drogą okrężną linią nr 3 przez Sochaczew i linią nr 11 przez Bełchów.

Są utrudnienia w kursowaniu pociągów od Warszawy do Łodzi 05.02.2026

Podróżujący na szlaku kolejowym Łódź-Warszawa muszą liczyć się zw znacznymi utrudnieniami w bieżącym ruchu. Wszelkie najnowsze informacje o zmianach w rozkładzie jazdy na bieżąco podawane są na stacjach i przystankach oraz na www.portalpasazera.pl.

To już druga podobna sytuacja na Mazowszu w odstępie zaledwie kilkunastu godzin - przypomnijmy, że w środę wieczorem do śmiertelnego potrącenia kobiety przez pociąg doszło z kolei na terenie warszawskiej dzielnicy Wawer.

