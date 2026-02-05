Mężczyzna zginął pod kołami pociągu. Potężne utrudnienia na szlaku kolejowym

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-02-05 10:25

W czwartek, 5 lutego około godziny 8 rano doszło do bardzo groźnego wypadku na torach kolejowych pomiędzy Żyrardowem a Radziwiłłowem Mazowieckim. Pod pociąg wpadł tam człowiek. Mężczyzna zmarł na miejscu. W związku ze zdarzeniem występują znaczne utrudnienia w ruchu.

Śmierć pod kołami pociągu - zdj. ilustracyjne

i

Autor: foto & reprodukcja Gluma Przemysław / Super Express

Mężczyzna potrącony przez pociąg w rejonie Żyrardowa na Mazowszu

Dramat na Mazowszu. Jak ustalił "Super Express" u Oficera Prasowego Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg. Człowiek ten znajdował się na torach kolejowych poza wyznaczonymi przejściami, około 2 kilometrów od dworca PKP w Żyrardowie. Obecnie na miejscu trwają czynności policji z udziałem prokuratura, które mają pomóc ustalić okoliczności tej tragedii. 

Do sprawy odniosło się też PKP. Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały w wydanym komunikacie, że w czwartek, 5 lutego o godzinie 8:23 osoba postronna wtargnęła poza przejściami i przejazdami między Żyrardowem a Radziwiłłowem Mazowieckim pod pociąg dalekobieżnym IC relacji Łódź Fabryczna - Gdynia Główna. 

Obecnie ruch pociągów na tym odcinku jest wstrzymany. Na miejscu pracują służby i komisja kolejowa. Koleje Mazowieckie wprowadziły komunikację autobusową. Wybrane pociągi innych przewoźników kierowane drogą okrężną linią nr 3 przez Sochaczew i linią nr 11 przez Bełchów.

Są utrudnienia w kursowaniu pociągów od Warszawy do Łodzi 05.02.2026

Podróżujący na szlaku kolejowym Łódź-Warszawa muszą liczyć się zw znacznymi utrudnieniami w bieżącym ruchu. Wszelkie najnowsze informacje o zmianach w rozkładzie jazdy na bieżąco podawane są na stacjach i przystankach oraz na www.portalpasazera.pl.

To już druga podobna sytuacja na Mazowszu w odstępie zaledwie kilkunastu godzin - przypomnijmy, że w środę wieczorem do śmiertelnego potrącenia kobiety przez pociąg doszło z kolei na terenie warszawskiej dzielnicy Wawer.

Pociągi odwołane, gigantyczne opóźnienia! Paraliż na torach w całej Polsce:

Pociągi odwołane, gigantyczne opóźnienia! Paraliż na torach w całej Polsce
Galeria zdjęć 6
Nocna makabra w Radości. Pieszy potrącony przez pociąg
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WPADŁ POD POCIĄG
UTRUDNIENIA