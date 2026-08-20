Wstyd jak beret! Marcin Różalski i gwiazdka OnlyFans ambasadorami pamięci o Powstaniu Warszawskim

Laskowska z OnlyFans i freak fightów nową twarzą pamięci o Powstaniu Warszawskim

Laskowska pochwaliła się swoim nowym tytułem w mediach społecznościowych, ogłaszając, że została wyznaczona jako Ambasadorka Pamięci Powstania Warszawskiego. Jest ona głównie znana ze swojej aktywności w internecie, w tym z udziału w galach freak fightowych i działalności na portalu dla dorosłych. Taka decyzja wywołała spore poruszenie wśród użytkowników sieci, którzy zastanawiają się nad kryteriami, jakimi kierowali się organizatorzy przy wyborze ambasadorów tak poważnej inicjatywy.

Marcin Różalski wśród ambasadorów. Powiązania z neonazistami i sympatią do Putina

Na liście ambasadorów widnieje również nazwisko Marcina Różalskiego, donosi Wyborcza. Ten zawodnik sztuk walki od dłuższego czasu jest obecny w mediach nie tylko jako sportowiec, ale także jako osoba wypowiadająca się na różnorodne, często kontrowersyjne tematy. W przeszłości wyrażał on przychylne opinie o Władimirze Putinie i komentował wojnę w Ukrainie w sposób, który wywoływał ostrą krytykę. Internauci często przywołują również jego dawne wypowiedzi na temat mniejszości seksualnych i imigrantów.

Co więcej, w przeszłości zawodnik ten był powiązany z klubem sportowym, wokół którego skupiały się osoby ze środowisk neonazistowskich. Z tym środowiskiem był kojarzony m.in. Olgierd L., ps. „Olo”, aresztowany w 2024 roku przez ABW, któremu postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalnego handlu bronią. Różalski otwarcie przyznaje się do nacjonalistycznych poglądów, a w internecie pojawiały się jego zdjęcia w odzieży z symboliką neonazistowską, taką jak Czarne Słońce, choć sam tłumaczył, że dla niego ten symbol nie niesie takich skojarzeń.

Organizacja „Warszawa 44” zaprosiła do współpracy osoby z najróżniejszych branż, w tym sportowców, ludzi mediów oraz inne osoby publiczne. Głównym celem tego projektu jest szerzenie wiedzy o zrywie z 1944 roku i zachęcanie do podtrzymywania pamięci o tamtych wydarzeniach.

Urząd m.st. Warszawy i Muzeum Powstania Warszawskiego stanowczo odcinają się od akcji stowarzyszenia. - Projekt Stowarzyszenia Warszawa'44 "Obchody 82. rocznicy Powstania Warszawskiego" został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten nie jest finansowany ani wspierany organizacyjnie przez ministerstwo. Lista ambasadorów akcji nie była konsultowana z ministerstwem - przekazał w rozmowie z "Faktem" rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Jędrzejowski.