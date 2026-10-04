Tragedia w Olszycu Szlacheckim. Audi wypadło z trasy, nie żyje 19-latek!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
Piotr Lis
Piotr Lis
2026-10-04 10:31

W sobotni wieczór (3 października) w miejscowości Olszyc Szlachecki (gmina Domanice) doszło do dramatycznego zdarzenia drogowego. Samochód osobowy marki Audi nagle zjechał z jezdni i z impetem uderzył w przydomowe ogrodzenie, co doprowadziło do śmierci 19-letniego kierowcy.

Śmiertelny wypadek w Olszycu Szlacheckim
Autor: Gdzie Suszą Siedlce i okolice/ Facebook
- 3 października, w miejscowości Olszyc Szlachecki doszło do tragicznego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-letni kierujący samochodem marki Audi, obywatel Ukrainy, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze. Pojazd uderzył w znaki drogowe oraz ogrodzenie jednej z posesji, po czym przewrócił się na prawy bok. Niestety, w wyniku tego zdarzenia 19-letni kierujący poniósł śmierć na miejscu – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Okoliczności zdarzenia badała policyjna ekipa dochodzeniowo-śledcza działająca pod bezpośrednim nadzorem miejscowego prokuratora. Mundurowi przeprowadzili niezbędne czynności procesowe i dokładnie zabezpieczyli zebrane na miejscu dowody, co ma pozwolić na ustalenie szczegółowego przebiegu oraz głównych powodów tego śmiertelnego incydentu.

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