Marsz Niepodległości 2023 w Warszawie. Wiemy, o której i gdzie się rozpocznie

Marsz Niepodległości 2023 w Warszawie

W sobotę, 11 listopada, po raz kolejny ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Wiadomo już, że uczestnicy wyruszą o godz. 14 z ronda Dmowskiego. Szczegółowa trasa przemarszu nie jest jeszcze znana.

Organizatorzy wydarzenia w piątek, 27 października, zaprezentowali plakat promujący Marsz Niepodległości 2023. W porównaniu z minionymi latami, nie jest on kontrowersyjny. Widnieje na nim ogromny biały orzeł w koronie na tle biało-czerwonej flagi. Plakat opatrzony jest tegorocznym hasłem wydarzenia, będącym jednocześnie słowami hymnu narodowego: „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Jak wyglądał Marsz Niepodległości w minionych latach?

Marsz Niepodległości organizowany co roku w Warszawie przez środowiska nacjonalistyczne wywołuje ogromne emocje. Przez ostatnie lata kontrowersje wzbudzały m.in. hasła wykrzykiwane przez ówczesnego prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza. I chociaż rok temu przemarsz przez Warszawę przeszedł bez poważniejszych incydentów, to w pamięci pozostaje krajobraz Warszawy po przemarszu zorganizowanym w 2020 roku. To właśnie wtedy doszło do najbrutalniejszych starć uczestników wydarzenia z policjantami. Spalone zostało mieszkanie artysty, które stanęło w ogniu po wrzuceniu przez balkon petardy. Postrzelony został znany fotoreporter, a przy rondzie de Gaulle’a doszło do słynnej "Bitwy pod Empikiem".

Jaka atmosfera będzie panowała podczas Marszu Niepodległości 2023? Czy Bartosz Malewski, nowy prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, wprowadzi jakieś zmiany dotyczące przemarszu oraz haseł wykrzykiwanych przez uczestników przemarszu przez Warszawę? Okaże się 11 listopada.

#MarszNiepodległości#JeszczePolskaniezginęłaPrezentujemy plakat tegorocznego Marszu Niepodległości.👉11 listopada, Rondo Romana Dmowskiego w Warszawie, godzina 14:00.Do zobaczenia!🇵🇱 pic.twitter.com/wUUegE91GS— Marsz Niepodległości (@StowMarszN) October 27, 2023

Sonda Weźmiesz udział w Marszu Niepodległości 2023 w Warszawie? Tak Nie Jeszcze nie wiem