Marsz Niepodległości 2023 w Warszawie. Mamy ZDJĘCIA ze stołecznych ulic!

Marsz Niepodległości 2023 w Warszawie ruszył po godzinie 14.00 z Ronda Dmowskiego w kierunku Mostu Poniatowskiego. Tegoroczna manifestacja przechodzi pod hasłem "Jeszcze Polska nie zginęła". Hasło to, które jest fragmentem narodowego hymny kraju, ma podkreślić suwerenność i samodzielność Polski na arenie międzynarodowej. Tak jak w roku ubiegłym marsz przechodzi trasą: Al. Jerozolimskie, most Poniatowskiego, ul. Wał Miedzeszyński (zejście pętlą z mostu) ul. Wybrzeże Szczecińskie, ul. Siwca i kończy się na błoniach Stadionu Narodowego.

Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski zapewnił o zabezpieczeniu pochodu i innych uroczystości odbywających się 11 listopada w mieście:

,,W związku z aktualną niestabilną sytuacją na świecie, zwróciłem się do Komendanta Głównego Policji o zapewnienie odpowiednich sił i środków policyjnych do zabezpieczenia wszystkich wydarzeń. Sytuację w Warszawie będziemy monitorować na bieżąco. W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa będzie pracował specjalny sztab, do którego zapraszam również przedstawicieli Policji" - napisał Rafał Trzaskowski na X.

