Mecz Polska-Albania na PGE Narodowym. Udogodnienia dla kibiców, utrudnienia dla kierowców

Mecz Polska Albania 27.03.2023. Utrudnienia w Warszawie

Reprezentacja Polski w piłce nożnej walczy o udział w EURO 2024. Po niezbyt udanym starciu z Czechami pora na kolejny mecz i odbudowanie nadziei w sercach kibiców. Tym razem Polska zmierzy się z Albanią na PGE Narodowym w Warszawie. Mecz odbędzie się 27 marca o godz. 20:45.

W związku z meczem kierowców czeka kilka godzin utrudnień. Już od godziny 18:30 zostanie ograniczony wjazd na Saską Kępę. Do godz. 20:45 wyłączone z ruchu indywidualnego zostaną obszary ograniczone ulicami: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i Bora-Komorowskiego. Co ważne, ograniczenia te nie będą dotyczyć pojazdów osób posiadających identyfikatory SK (dla mieszkańców Saskiej Kępy), pojazdów ZTM, taksówek oraz pojazdów jednośladowych.

W zależności od panującej sytuacji policja może podjąć decyzję o zamknięciu kolejnych ulic.

Autobusy miejskie na objazdach

W przypadku zamknięcia ul. Sokolej, od ul. Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godz. 18:30 do zakończenia rozwozu kibiców (około godz. 23:00), autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.

Z kolei jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane linie: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 – al. Zieleniecką.

Na tym nie koniec możliwych zmian. Jeśli po zakończeniu meczu, po godz. 22:15, duża grupa kibiców będzie chciała przejść do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich - na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

W takiej sytuacji na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy miejskie. Składy linii 7 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na pętli pl. Starynkiewicza, a po stronie praskiej na Ratuszowa-Zoo. Linia 22 na lewym brzegu Wisły pojedzie z Piasków na pl. Starynkiewicza, natomiast po drugiej stronie będzie kursować w pętli: Wiatraczna – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – Wiatraczna.

Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9 na trasie: pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – Wiatraczna.

Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Uprzywilejowani kibice

Kibice, którzy wybierają się na mecz Polska-Albania na PGE Narodowym mogą liczyć na szereg udogodnień. Posiadacze imiennych dokumentów wstępu na mecz (tj. biletów, biletów-zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA) są uprawnieni do:

nieodpłatnego przejazdy pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego w granicach pierwszej strefy biletowej

nieodpłatnego przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach pierwszej strefy biletowej

bezpłatnego korzystania z parkingów Parkuj i Jedź (w terminie od dnia 27.03.2023 r. od godz. 6:00 do dnia 28.03.2023 r. do godz. 1:00)

Łatwiejszy będzie również powrót z meczu. Po jego zakończeniu na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Gocławia i Winnicy.

Więcej będzie też tramwajów. Tramwaje linii 9 przewiozą pasażerów na zmienionej trasie: Gocławek – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Ratuszowa – ZOO. Natomiast składy linii 26 będą jeździły z al. Zielenieckiej w kierunku Metra Młociny.

Dodatkowo zwiększona zostanie również częstotliwość kursowania linii metra M2 - zarówno w stronę stacji Bemowo, jak i Bródno.

