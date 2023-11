Miały być obrazki warte 2 zł, były motyle warte majątek! Szokująca zawartość przesyłki

Trudno uwierzyć, co 12-latek zrobił na lekcji WF! "Podszywał się pod kolegę"

Nie ujdzie mu to płazem

Przyczepił bukiet czerwonych róż i list do ogrodzenia. Ta historia wywołuje łzy wzruszenia. „Proszę Panią o telefon”

Szokująca przesyłka z Kazachstanu. Zamiast obrazków były motyle

Funkcjonariusze Oddziału Celnego I Pocztowego z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie (MUCS) przecierali oczy ze zdumienia, gdy sprawdzali przesyłkę nadaną w Kazachstanie. Paczka miała zawierać obrazki o wartości 200 KZH (tenge kazachski), czyli około 2 zł. Zamiast obrazków było jednak coś zupełnie innego i o wiele droższego - osiem kolorowych okazów spreparowanych motyli. Znalezione owady należą do rodziny paziowatych i podlegają ochronie CITES.

Jeden z ujawnionych w przesyłce motyli to niezwykle rzadki paź jamajski Papilio homerus, który jest krytycznie zagrożonym gatunkiem występującym wyłącznie w dwóch miejscach na Jamajce!

Liczebność populacji tego niezwykle barwnego motyla systematycznie spada m.in. ze względu na ogromną presję wywieraną przez kolekcjonerów. - Im rzadszy gatunek, tym jego czarnorynkowa wartość rośnie. Jeden okaz może kosztować nawet powyżej 6 000 USD - przekazała rzecznik Szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

Jak dodała, wśród przemycanych okazów znalazły się też trzy motyle, które należą do tzw. motyli ptasioskrzydłych z rodzaju Ornithoptera spp - dwa samce i jedną samicę, występujące tylko na Wyspach Salomona.

Pazie ptasioskrzydłe swoją zwyczajową nazwę zawdzięczają wyjątkowo dużym skrzydłom, których rozpiętość może dochodzić nawet do 28 cm, a także charakterystycznemu lotowi, który upodabnia je do ptaków. One również są bardzo poszukiwane wśród kolekcjonerów.

Sroga kara dla przemytnika

- Do przesyłki z Kazachstanu nadawca nie dołączył wymaganych prawem dokumentów. W tym przypadku wraz ze zgłoszeniem celnym do odprawy, powinny zostać przedstawione oryginały zezwolenia importowego CITES oraz dokument CITES z kraju wywozu, odprawiony przez organy celne tego państwa - przekazała mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

Przypomniała również, że przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy wyłącznie na podstawie wydanych zezwoleń i świadectw. Brak takich dokumentów podczas przewozu skutkuje zatrzymaniem okazów CITES i jest przestępstwem zagrożonym pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.