Mężczyzna zmarł na przystanku w centrum Warszawy. Nikt mu nie pomógł

„Wiem że to nie jest tematem grupy ale szlag mnie trafia. Ludzie tyle piszecie ma różnych grupach jak to trzeba pomóc bezdomnym, biednym…. Dziś rano na przystanku tramwajowym Dworzec Centralny znaleziono ciało 23 letniego chłopaka. Wszyscy mówili że pijany. Chłopak leżał na ławce od ok 2 w nocy. Ok 7 wezwano policję że pijak śpi na ławce. Okazało się że chłopak nie był pijany. MIAŁ CUKRZYCE. Lekarze po wezwaniu przez policję i przyjeździe na miejsce mogli już tylko stwierdzić zgon. Kuźwa czy naprawdę u nas musi być aż taka znieczulica? Nawet jeśli byłby pijany lepiej aby trzeźwiał na Kolskiej niż ma zamarznąć” - informował internauta cytowany przez Miejskiego Reportera.

