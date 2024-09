"Bardzo zależy nam, aby MSN było miejscem gdzie można spotkać się ze znajomymi, twórcami kultury, ale też odetchnąć, kupić książki, porozmawiać o sztuce" – podkreśla prezydent Warszawy. "Wierzę, że wspaniałe wystawy i kolekcje dzieł sztuki będą przyciągać turystów nie tylko z Polski. Tak jak to się dzieje na całym świecie. Często odwiedzamy niektóre miasta właśnie po to, żeby iść do spektakularnego muzeum albo zobaczyć ważną wystawę. Jest olbrzymia szansa, że dokładnie tak będzie w Warszawie, bo naprawdę mamy się czym pochwalić. Zbiory muzeum są na najwyższym światowym poziomie, a do tego jeszcze będą one prezentowane w tak wspaniałych wnętrzach" – zachwala Rafał Trzaskowski.