Nagrody w Cyrku Zalewski rozdane! Oto artyści ze statuetkami Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej 2023

Nagrody Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej 2023 w Cyrku Zalewski rozdane! Jurrorzy pod przewodnictwem aktora i przyjaciela cyrku Karola Strasburgera (z udziałem m.in. iluzjonisty Macieja Pola, szefowej agencji cyrkowej na Ukrainie Olgi Sebesevych, szefa agencji artystycznej z Czech Ferdinanda Kaisera i reprezentantów Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, Julinek Parku i „Super Expressu”) jednogłośnie i niemal bez kontrowersji przyznali nagrodę Grand Prix najmłodszej artystce – 13-letniej ekwilibrystce z Ukrainy. Główną nagrodę młodziutka artystka odebrała z rąk szefowej Cyrku Zalewski Ewy Zalewskiej.

Kateryna Larina skradła serca wszystkich romantycznym, pięknym pokazem nieprawdopodobnej wprost gibkości. Jej ciało wygina się tak, że przeczy prawom fizyki, a widzom trzeszcza kości! Jej rodacy - duet Kalashnik Brothers – dwaj niesamowicie wygimnastykowani i silni mężczyźni zgarnęli Złotego Klauna za hipnotyzujący, perfekcyjny pokaz akrobacji, w którym nie ma pół zbędnego ruchu. Zasłużyli też na uznanie wiernego fana Cyrku Zalewski, Jaśka Zalewskiego, który mówi o nich „Są perfekcyjni!”. I ma rację.

Drugie złoto trafiło do rąk absolwentów Szkoły Cyrkowej w Julinku – Duo Truszczyński za potwornie trudny numer na perszach. Srebrny Klaun przypadł Annie Filipowskiej za ewolucje w kuli zawieszonej pod kopułą namiotu i Francuzowi, co zawojował Monte Carlo – żonglerowi Davidowi Burlet, który rozbawia do łez, gdy tylko wychodzi na arenę. I po mistrzowsku włada... talerzami i łyżkami.

Pokazy tych niezwykłych artystów, nigdy wcześniej nie prezentowany pokaz lewitacji w wykonaniu mistrza iluzji Kamila Zalewskiego, a także pokazy grupy akrobatów z Kenii, Kolumbii, Brazylii można wciąż jeszcze zobaczyć do końca października (soboty godz. 14 i 18, niedziele godz. 13 i 17). Wówczas dowiemy się kto otrzyma nagrodę jury dziecięcego i zasłuży na tytuł ulubieńca publiczności.

Szczegóły dotyczace festiwalu w Warszawie można znaleźć na stronie www.cyrk-zalewski.com.pl

