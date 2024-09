Pościg na Bemowie. Kierowca BMW staranował radiowóz

Mama rannej Pauliny skomentowała zatrzymanie Łukasza Ż. Zwróciła się bezpośrednio do dziennikarzy „SE”. „Jestem szczęśliwa”

Wiemy, co robił Łukasz Ż. tuż po wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Wstrząsające zeznania rodziny rannej Pauliny

Poszukiwany Łukasz Ż. po wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie zadzwonił do matki ofiary. "Uciekam do Hiszpanii"

To imię nosi tylko jedna osoba w Polsce! Choć jest krótkie i łatwe do zapamiętania, mało kto o nim słyszał

Warszawa. Policyjny pościg na Bemowie. Pirat drogowy staranował radiowóz

Sceny jak z filmu akcji rozegrały się w poniedziałek na Bemowie w Warszawie. Stołeczni policjanci w godzinach nocnych patrolowali ulice. Podjęli próbę zatrzymania do kontroli BMW. Próbę, ponieważ kierowca nie zatrzymał się, za to zwolnił, potem wcisnął gaz do dechy, uderzył z impetem radiowóz i zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli w pościg. Pirat drogowy wtedy ponownie staranował ich auto i uciekł. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Marsz po tragicznym wypadku na Woronicza. "Nazywajmy te rzeczy morderstwami, a nie wypadkami" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pirat drogowy zatrzymany. Wcześniej był notowany za jazdę pod wpływem

Rozpoczęto poszukiwania kierowcy BMW, który na Bemowie staranował radiowóz. Został zatrzymany. Okazuje się, że 41-latek był już wcześniej notowany za jazdę pod wpływem.

"W sprawie zostało wszczęte śledztwo przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Wola w Warszawie. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał zarzuty czynnej napaści na policjantów, uszkodzenia mienia i niewykonania polecenia zatrzymania pojazdu. Na wniosek prokuratora, decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Za te przestępstwa może grozić mu kara do 10 lat więzienia" - przekazała nadkom. Marta Sulowska z komendy rejonowej na Bemowie.