Nie Warszawa! Oto najbardziej pożądane miasto w Polsce

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-20 19:39

W ostatnim czasie powstał ranking najbardziej pożądanych miast w Polsce. Która więc miejscowość w naszym kraju jest stosunkowo najchętniej wybierana do przeprowadzki? Które miasto przyciąga do siebie mieszkańców? To wcale nie Warszawa!

Panorama Warszawy z wieżowcami w tle i zielonym parkiem na pierwszym planie. O rankingu miast przeczytasz na SE.
Autor: Cinematographer/ Shutterstock

Warszawa od lat przyciąga osoby szukające pracy, lepszych zarobków i nowych możliwości. Okazuje się jednak, że w rankingu najbardziej pożądanych miast do życia w Polsce stolica nie zajęła pierwszego miejsca. Zestawienie przygotowane na podstawie danych dotyczących migracji pokazuje, że Polacy coraz chętniej wybierają również mniejsze ośrodki. Zwycięzca może być dla wielu zaskoczeniem.

Ranking najbardziej pożądanych miast w Polsce. Kto znalazł się na podium?

W rankingu opublikowanym przez Business Insider Polska przeanalizowano dane dotyczące migracji w ponad 300 gminach miejskich. Pod uwagę wzięto lata 2021–2025, a kluczowym kryterium było saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Na podium znalazły się przede wszystkim mniejsze miasta. Pierwsze miejsce zajęły Marki w województwie mazowieckim, drugie przypadło Kobyłce, a trzecie – Rumi w województwie pomorskim. Wyniki pokazują, że w zestawieniu uwzględniającym saldo migracji wysoko plasują się nie tylko największe polskie metropolie.

Marki to najbardziej pożądane miasto w Polsce

To właśnie Marki znalazły się na pierwszym miejscu rankingu. Miasto położone w województwie mazowieckim, w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy, wyprzedziło wiele znacznie większych i bardziej rozpoznawalnych ośrodków. Jego pozycja pokazuje, że osoby poszukujące miejsca do życia niekoniecznie wybierają samą stolicę.

Bliskość Warszawy może być istotnym atutem Marek. Mieszkańcy mogą korzystać z możliwości zawodowych i usług dostępnych w dużej aglomeracji, jednocześnie mieszkając poza jej granicami. Warto jednak pamiętać, że sam wynik rankingu nie przesądza o tym, jakie konkretnie czynniki zdecydowały o popularności miasta.

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Najbardziej pożądane miasta w Polsce [LISTA]

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Warszawa poza czołówką rankingu

Choć stolica pozostaje jednym z najważniejszych ośrodków gospodarczych w kraju, w tym zestawieniu nie zajęła czołowej pozycji. Warszawa znalazła się na 33. miejscu, czyli poza pierwszą trzydziestką. Z kolei Kraków, najwyżej sklasyfikowane duże miasto w zestawieniu, zajął 11. miejsce.

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