Przerwa świąteczna w szkołach. Uczniowie w grudniu dostaną sporo wolnego

Przerwa świąteczna w szkołach

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2026/2027 zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 23 grudnia 2026 roku i potrwa do 31 grudnia 2026 roku. Oznacza to, że ostatnim dniem zajęć przed przerwą będzie wtorek 22 grudnia.

Na tym jednak wolne się nie kończy. 1 stycznia 2027 roku przypada w piątek, więc po sylwestrowej przerwie uczniowie będą mieli jeszcze weekend. W efekcie do szkół wrócą dopiero w poniedziałek 4 stycznia 2027 roku.

Niektóre szkoły mogą mieć dłuższe wolne

Warto pamiętać, że nie we wszystkich placówkach kalendarz będzie wyglądał dokładnie tak samo. Dyrektorzy szkół mają możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli tzw. dni dyrektorskich.

Jeżeli szkoła zdecyduje się wykorzystać takie dni bezpośrednio przed świętami, uczniowie mogą rozpocząć świąteczną przerwę już 21 lub 22 grudnia. W praktyce oznacza to możliwość połączenia dni dyrektorskich z ustawową przerwą świąteczną i stworzenia jeszcze dłuższego okresu bez lekcji. O konkretnych terminach decyduje dyrektor w ramach obowiązujących przepisów i po dopełnieniu wymaganej procedury.

Kiedy uczniowie wrócą do szkoły po świętach?

Jeżeli szkoła nie wyznaczy dodatkowego dnia wolnego na początku stycznia, uczniowie powinni pojawić się na lekcjach 4 stycznia 2027 roku. Wcześniej będą mieli więc nie tylko dni wolne związane z zimową przerwą świąteczną, ale również 1 stycznia oraz weekend 2–3 stycznia.

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Terminy ferii zimowych 2027

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Ferie zimowe 2027 terminy

Dla części uczniów styczniowy powrót do szkoły będzie wyjątkowo krótki. Po zakończeniu przerwy świątecznej i rozpoczęciu zajęć w styczniu niektórzy uczniowie będą mieli zaledwie około trzech tygodni nauki, zanim rozpoczną się ferie zimowe. Wszystko zależy jednak od województwa, ponieważ ferie w roku szkolnym 2026/2027 zostały podzielone na kilka terminów, a więcej w tym temacie dowiecie się z galerii zdjęć powyżej oraz z naszego poprzedniego artykułu tutaj: Ferie zimowe 2027. Te województwa rozpoczynają w styczniu