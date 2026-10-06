Takie opinie ma uczelnia ojca Rydzyka. Wielu się zdziwi

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczelni w Polsce, przede wszystkim za sprawą jej założyciela, ojca Tadeusza Rydzyka. Duchowny jest również twórcą Radia Maryja i Telewizji Trwam, a jego działalność od lat budzi duże zainteresowanie oraz skrajne emocje. Sama uczelnia kształci studentów m.in. w zakresie nauk społecznych, dziennikarstwa i komunikacji, oferując studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Jakimi opiniami może pochwalić się akademia? Sprawdziliśmy!

Takie opinie ma Akademia Ojca Rydzyka w Toruniu

Wśród opinii zamieszczonych w internecie, a dokładnie na wizytóce Google, można znaleźć wiele komentarzy dotyczących atmosfery panującej na uczelni. Jedna z osób zwraca uwagę, że miejsce może wyglądać inaczej, niż wynikałoby to z powszechnych skojarzeń.

Fajne, przyjazne miejsce, wbrew obiegowym opiniom nikt nikogo nie zmusza do praktykowania religii. Polecam odwiedzić i przekonać się samemu - pisał pan Piotr na wizytówce Google.

Nie wszystkie opinie dotyczą bezpośrednio samego poziomu kształcenia. Część osób ocenia również akademik, zaplecze uczelni oraz ofertę gastronomiczną.

Akademik super i jedzonko pyszne niedrogo i wspaniały klimat i miejsce polecam przyjechać i zobaczyć

Jestem zaskoczona jakością kształcenia Zaangażowaniem, pozytywnym nastawieniem do studentów Wykładowców, którzy kochają to co robia i kochają dzielić sie wiedzą

- czytamy na wizytówce Google.

Uczelnia Rydzyka godna polecenia?

Wśród komentarzy znalazła się również opinia polecająca, dotycząca szerzej oferty akademii. Internauta zwraca uwagę na dostępne rodzaje studiów, wykładowców, atmosferę, a także zaplecze dla osób przyjezdnych.

Studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Znani i szanowani wykładowcy. Miła i przyjazna atmosfera. Możliwość posiłku. Dogodny parking, możliwość noclegu. Godne polecenia.

Akademia Ojca Rydzyka w Toruniu. Co można tam studiować?

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu prowadzi kształcenie na różnych poziomach. Oferta obejmuje m.in. studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. Jeśli chodzi o kierunk, to zainteresowani mogą studiować m.in. medycynę, informatykę, politologię, dziennikarstwo czy pielęgniarstwo. Ceny studiów znajdziecie tutaj: Tadeusz Rydzyk prowadzi rekrutację. Tyle kosztują studia w Toruniu.