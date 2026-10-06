Takie opinie ma uczelnia ojca Rydzyka. Wielu się zdziwi

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-06 15:10

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, kojarzona przede wszystkim z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, od lat wzbudza zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców miasta. W internecie można znaleźć również opinie osób, które miały okazję studiować lub przebywać na terenie akademii. Co więc piszą o niej internauci?

Ojciec Tadeusz Rydzyk na tle budynków uczelni w Toruniu. O opiniach na temat AKSiM przeczytasz na SE.
Autor: Piotr Grzybowski/Super Express; Adam Wysocki/ East News

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczelni w Polsce, przede wszystkim za sprawą jej założyciela, ojca Tadeusza Rydzyka. Duchowny jest również twórcą Radia Maryja i Telewizji Trwam, a jego działalność od lat budzi duże zainteresowanie oraz skrajne emocje. Sama uczelnia kształci studentów m.in. w zakresie nauk społecznych, dziennikarstwa i komunikacji, oferując studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Jakimi opiniami może pochwalić się akademia? Sprawdziliśmy!

Takie opinie ma Akademia Ojca Rydzyka w Toruniu

Wśród opinii zamieszczonych w internecie, a dokładnie na wizytóce Google, można znaleźć wiele komentarzy dotyczących atmosfery panującej na uczelni. Jedna z osób zwraca uwagę, że miejsce może wyglądać inaczej, niż wynikałoby to z powszechnych skojarzeń.

Fajne, przyjazne miejsce, wbrew obiegowym opiniom nikt nikogo nie zmusza do praktykowania religii. Polecam odwiedzić i przekonać się samemu - pisał pan Piotr na wizytówce Google.

Nie wszystkie opinie dotyczą bezpośrednio samego poziomu kształcenia. Część osób ocenia również akademik, zaplecze uczelni oraz ofertę gastronomiczną.

Akademik super i jedzonko pyszne niedrogo i wspaniały klimat i miejsce polecam przyjechać i zobaczyć

Jestem zaskoczona jakością kształcenia Zaangażowaniem, pozytywnym nastawieniem do studentów Wykładowców, którzy kochają to co robia i kochają dzielić sie wiedzą

- czytamy na wizytówce Google.

Uczelnia Rydzyka godna polecenia?

Wśród komentarzy znalazła się również opinia polecająca, dotycząca szerzej oferty akademii. Internauta zwraca uwagę na dostępne rodzaje studiów, wykładowców, atmosferę, a także zaplecze dla osób przyjezdnych.

Studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Znani i szanowani wykładowcy. Miła i przyjazna atmosfera. Możliwość posiłku. Dogodny parking, możliwość noclegu. Godne polecenia.

Akademia Ojca Rydzyka w Toruniu. Co można tam studiować?

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu prowadzi kształcenie na różnych poziomach. Oferta obejmuje m.in. studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe. Jeśli chodzi o kierunk, to zainteresowani mogą studiować m.in. medycynę, informatykę, politologię, dziennikarstwo czy pielęgniarstwo. Ceny studiów znajdziecie tutaj: Tadeusz Rydzyk prowadzi rekrutację. Tyle kosztują studia w Toruniu.

Quiz o Tadeuszu Rydzyku. Komplet punktów tylko dla znawców ojca dyrektora
Pytanie 1 z 15
Do jakiego zakonu należy ojciec Tadeusz Rydzyk?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

RYDZYK PIENIĄDZE
RYDZYK
RYDZYK ZAROBKI