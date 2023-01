Nie żyje Halina Żelaska. To na jej rękach zmarł wybitny poeta Krzysztof Kamil Baczyński

Nie żyje Halina Żelaska ps. "Halinchen"

"Ze smutkiem informujemy o odejściu powstańczej sanitariuszki, Haliny Żelaskiej ps. Zośka, Halinchen. Cześć Jej pamięci!" - podało w mediach społecznościowych Muzeum Powstania Warszawskiego.

O śmierci powstańczyni poinformowała również Fundacja Nie zapomnij nas. "Kolejna smutna wiadomość. W wieku 99 lat zmarła Halina Żelaska ps. "Zośka", "Halinchen", sanitariuszka z Powstania Warszawskiego. Na jej rękach 4 sierpnia zmarł trafiony przez snajpera Krzysztof Kamil Baczyński, poeta czasu wojny, żołnierz AK" - czytamy na twitterowym profilu Fundacji.

Kim była Halina Żelaska?

Halina Żelaska (z domu Dobska) urodziła się 4 marca 1923 r. Jak podano w powstańczych biogramach na stronie internetowej Muzeum Powstania Warszawskiego, do konspiracji została wprowadzona w lutym 1941 r. przez ppor. Romana Dawidowskiego ps. Intendent. Podczas Powstania była sanitariuszką. Po wojnie zamieszkała na stołecznej Ochocie.

W 2014 r. w rozmowie z Urszulą Adamowicz, opublikowanej na stronie Archiwum Historii Mówionej, przyznała, że nie potrafi wskazać najtrudniejszego wspomnienia z okresu Powstania Warszawskiego, ponieważ "każde w sobie jest tak straszne".

"Jak myślę o tym szańcu spalonych ciał na Woli, to wydaje mi się, że to było moje najgorsze przeżycie. Jak myślę o tym, jak wyszła kobieta z dwójką dzieci, żeby wyjść spod tych głowni, które na głowę leciały, które spadały, i wyskoczyła ta tankietka, i reszta jest nie do opisania, to wydaje mi się, że to było najgorsze przeżycie. Tak że jak myślę o tym, jak widzę Baczyńskiego z tą dziurą w głowie, a dopiero go widziałam, że siedzi, a ten Koperski krzyczał i ja, żeby [odszedł] z tego okna, bo tam snajper, a tu on już pada i natychmiast na tym dywanie leży, i ta dziura taka, i patrzę na mózg, proszę pani, człowieka, to nie wiem, czy to to było najbardziej przykre. No a wczoraj z człowiekiem rozmawiałam" - powiedziała.

