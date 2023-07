Nie żyje płk Kazimierz Klimczak, powstaniec warszawski i najstarszy Polak. Miał 109 lat!

Ksiądz Rafał K. z Makowa Mazowieckiego robił to uczniowi na lekcji. Jest wyrok sądu

Kazimierz Klimczak urodził się 15 lutego 1914 w Ciepłowie w woj. wielkopolskim. Miał liczne rodzeństwo, sześciu braci i pięć sióstr. Ukończył Szkołę Podoficerską Piechoty dla Małoletnich w Koninie, a potem służył w 67 pułku piechoty w Brodnicy. Brał udział w walkach Armii „Pomorze” w kampanii wrześniowej, został ciężko ranny w bitwie nad Bzurą. Był inwalidą wojennym. W czasie okupacji pracował w Monopolu Tytoniowym w Warszawie. W Powstaniu Warszawskim walczył w stopniu sierżanta na Woli w szeregach Obwodu Ochota Armii Krajowej. Dostał się do niewoli, ale udało mu się zbiec z transportu. Do 1946 służył w pułku samochodowym ludowego Wojska Polskiego, jako dowódca plutonu transportowego. W 2017 został awansowany do stopnia pułkownika Wojska Polskiego.

Wiadomość o śmierci Kazimierza Klimczaka podał profil BohaterON na Facebooku. - Z OGROMNYM BÓLEM W SERCACH💔💔💔 PRZEKAZUJEMY WAM INFORMACJĘ O ODEJŚCIU NA WIECZNĄ WARTĘ BOHATERA 🇵🇱 Płk Kazimierz Klimczak ps. Szron zmarł w wieku 109 lat‼️ - oficer Wojska Polskiego II RP, żołnierz września '39, żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski. Wzór patrioty i żołnierza, który swoją postawą wywalczył wolną Polskę dla kolejnych pokoleń Polaków. 💪🏻 "MAMY POLSKĘ WOLNĄ, TRZEBA JĄ PIELĘGNOWAĆ I UTRWALAĆ." 🇵🇱 DO ZOBACZENIA! - czytamy.