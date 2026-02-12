Nie żyje sokolica Giga! Mieszkała w samym sercu stolicy

Nie żyje Giga, sokół z PKiN

"Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że Giga, samica sokoła wędrownego związana z Pałacem Kultury i Nauki, odeszła" - poinformowali przedstawiciele PKiN w mediach społecznościowych w czwartkowy (12.02.2026) poranek.

Dokładne przyczyny zgonu nie są jeszcze znane. Wiadomo, że Giga została znaleziona w środę przed PKiN, leżała na śniegu, nie uciekała przed ludźmi. Na miejsce wezwano policję oraz eko-patrol straży miejskiej, który zabezpieczył ptaka i przewiózł do Ptasiego Azylu w warszawskim zoo. W czwartek rano poinformowano, że mimo udzielonej pomocy ptak nie żyje.

Giga pochodziła z Głogowa. Wykluła się 15 maja 2013 roku w gnieździe na kominie KGHM. Jak przypominają przedstawiciele PKiN, od kilku lat była jedną z bohaterek pałacowego gniazda i częścią niezwykłej historii sokołów w samym sercu Warszawy. Wspólnie z Frankiem, a później z Hrabią, wychowywała młode i przyciągała uwagę tysięcy osób śledzących losy pałacowych sokołów.

Sokoły wędrowne na wolności żyją do około 15–18 lat, choć znane są przypadki osobników dożywających 20 lat.

"Jej obecność wysoko nad miastem budziła podziw, wzruszenie i ogromną sympatię miłośników przyrody. Giga pozostanie ważną częścią historii Pałacu Kultury i Nauki oraz symbolem dzikiej natury, która od lat ma tu swój dom" - czytamy na facebookowym profilu Pałacu Kultury i Nauki.

