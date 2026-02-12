Zaginął 17-letni Aleksander. Od tygodnia nie ma z nim kontaktu! Pilny apel policji

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-02-12 10:39

Trwają poszukiwania Aleksandra Łajkowskiego. 17-latek ponad tydzień temu wyszedł z domu na Pradze-Północ w Warszawie i do tej pory nie wrócił. Nie skontaktował się również z najbliższymi. Ślad po nim zaginął. Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach zaginionego nastolatka.

Zaginął Aleksander Łajkowski

i

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek / Pixabay/ Materiały prasowe
  • Od 4 lutego trwają poszukiwania 17-letniego Aleksandra Łajkowskiego, który wyszedł z domu na Pradze-Północ w Warszawie i nie wrócił, ani nie skontaktował się z rodziną.
  • Aleksander ma około 185 cm wzrostu, jest szczupły, ma jasne blond włosy, a w dniu zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę z kapturem, ciemne spodnie i adidasy.
  • Policja prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, dzwoniąc pod podane numery telefonów lub wysyłając informacje na wskazany adres e-mail.

Warszawa Praga-Północ. Zaginął Aleksander Łajkowski

17-letni Aleksander Łajkowski w środę, 4 lutego, wyszedł z miejsca zamieszkania na Pradze-Północ i do chwili obecnej tam nie powrócił. Chłopak nie skontaktował się również z najbliższymi. Przepadł jak kamień w wodę.

Trwają poszukiwania nastolatka

Policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI prowadzą poszukiwania zaginionego nastolatka. Mundurowi opublikowali jego zdjęcia oraz podali rysopis.

  • wzrost: około 185 cm
  • budowa ciała: szczupła
  • włosy: jasny blond

W dniu zaginięcia 17-letni Aleksander ubrany był w czarną kurtkę z kapturem, ciemne spodnie i adidasy.

Zaginął Aleksander Łajkowski

i

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe

Pilny apel policji

Policjanci apelują o pomoc w poszukiwaniach. Każda informacja o możliwym miejscu pobytu zaginionego chłopaka jest na wagę złota.

- Osoby mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego proszone są o kontakt z Wydziałem Operacyjno - Rozpoznawczym Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, w siedzibie jednostki przy ul. Jagiellońskiej 51 w Warszawie lub pod numerem tel. 47 72 381 53, 47 723 84 10, 47 72 375 56. Informacje można również przesłać na adres: [email protected]. Sprawa prowadzona jest pod nr WOR-I-381/26 - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji.

Zaginął Aleksander Łajkowski

i

Autor: KRP VI – Białołęka, Praga Północ, Targówek/ Materiały prasowe

Krzysztof Dymiński zaginął.
WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC
ZAGINIONY NASTOLATEK