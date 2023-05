Noc Muzeów 2023 w Warszawie. Z nami nie trzeba stać w kolejkach!

Noc Muzeów 2023 w Warszawie

W ramach tegorocznej Nocy Muzeów otwartych będzie w sobotę 267 placówek, z czego ponad 40 po raz pierwszy. To nie tylko muzea czy placówki kojarzone z kulturą, ale też miejsca na co dzień niedostępne, np. będzie można obejrzeć fragment stuletnich kanałów, zwiedzić nowo otwartą Ambasadę Islandii w Polsce, zobaczyć wnętrza Willi Żabińskich w zoo, obejrzeć wystawę zabytkowego sprzętu filmowego w kinie Iluzjon, teatry od kulis czy gabinet prezesa Ochódzkiego z kultowego filmu „Miś” w OSiR Praga-Południe. W sobotę nie śpimy, zwiedzamy! Opracujcie własną trasę spaceru po muzeach wchodząc na pik.warszawa.pl, zapewnijcie sobie wejściówki z „Super Expressem” by nie stać w kolejkach lub ruszajcie w miasto na żywioł, korzystając z niepowtarzalnej atmosfery, jaka zapanuje w sobotni wieczór w stolicy!

Wejdź do kanału

Wodociągi Warszawskie otworzą zabytkową, ponad 100-letnią komorę kanału burzowego pod skrzyżowaniem ulic Ratuszowej i Jagiellońskiej. Czytelnicy „SE”, którzy zdobyli już wejściówki, a także Ci, którzy staną zapewne w długiej kolejce do tej atrakcji, niech szykują się na niepowtarzalne przeżycie!

Zwiedzaj w kasku

Wybrańcy (bo tu liczba osób, które pojawią się na placu budowy jest naprawdę bardzo ograniczona) będą mogli obejrzeć dwa gmachy przyszłych muzeów. Zwiedzanie w kaskach proponują w ten wieczór Muzeum Historii Polski w Cytadeli Warszawskiej i Muzeum Sztuki Nowoczesnej na pl. Defilad.

Zobacz stolicę, której nie ma

Z „Super Expressem" nie trzeba stać w kolejce do Fotoplastikonu (al. Jerozolimskie), by obejrzeć tam niezwykłe zdjęcia starej Warszawy z lat 1905 – 1915, której już nie ma, m.in. most Kierbedzia, tramwaje na Krakowskim Przedmieściu czy targowisko na Sewerynowie.

Zejdź do piwnic bezpieki

Izba Pamięci przy ul. Strzeleckiej 8 poświęcona ofiarom bezpieki, to miejsce szczególne i jedno z bardziej przejmujących na Pradze. Muzeum zlokalizowane w autentycznym miejscu kaźni i opresji z zachowanymi w nienaruszonej formie śladami po dawnym areszcie WUBP, inskrypcjami na ścianach piwnic i drzwiach cel.

Odwiedź prezydenta i wojewodę

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprasza do swojego gabinetu w ratuszu na pl. Bankowym w godz. 18-1. Nie on jeden – po sąsiedzku, w tym samym gmachu, można też zobaczyć gabinet wojewody mazowieckiego a na Ursynowie, gabinet burmistrza.