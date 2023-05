Muzea, galerie, teatry, instytucje publiczne, a także wiele miejsc, które na co dzień są dla wielu z nas niedostępne znów otworzą swoje podwoje. Kolejna Noc Muzeów w Polsce już 13 maja. Program imprezy jest imponujący i nie sposób opisać wszystkich atrakcji w każdym mieście, tym bardziej, że nie wszystkie będą świętować tego samego dnia. Wrocław, Poznań i Kraków zapraszają tydzień później – czyli 20 maja. Zaglądamy jednak do tych, które ruszają z akcją w najbliższą sobotę. Oto programy Nocy Muzeów 2023 w Warszawie, Szczecinie i Białymstoku.

Noc Muzeów 2023 Warszawa. Program i atrakcje dla dzieci i dorosłych. Jakie placówki można odwiedzić 13 maja?

Noc Muzeów 2023 w Warszawie, będzie już dziewiętnastą edycją imprezy. W tym roku weźmie w niej udział rekordowa liczba placówek. Mieszkańcy i turyści będą mogli odwiedzić aż 270 miejsc. Pierwszy raz do akcji przytłoczyły się takie placówki, jak m.in.: Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier, Apple Muzeum Polska, Szkoła Platerek, Dom Pogrzebowy Służew, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które umożliwi obejrzenie nieudostępnianej na co dzień stuletniej komory przelewu burzowego. Co jeszcze w programie? Przejażdżka zabytkowymi autobusami. Bezpłatne linie autobusowe „A” i „R” zapraszają Was na klimatyczne przejazdy w stylu vintage. Trasa linii muzealnej „A”: Emilii Plater, rondo Daszyńskiego, pl. Zawiszy, Pl. Narutowicza, powrót przez al. Jerozolimskie. Będzie kursować w godz. 19.00 – 22.30, co ok. 5 minut. Trasa linii muzealnej „R”: Emilii Plater – Zajezdnia Woronicza, bez przystanków pośrednich. Tak dojedziecie na zwiedzanie zajezdni Woronicza! Będzie kursować w godz. 19.00 – 22.30, co ok. 20 minut. Cały program Nocy Muzeów 2023 w Warszawie jest dostępny TU.

Noc Muzeów 2023 Szczecin. Program i atrakcje dla dzieci i dorosłych. Jakie placówki można odwiedzić 13 maja?

Noc Muzeów 2023 w Szczecinie odbędzie się już siedemnasty raz. 13 maja swoje drzwi dla mieszkańców i turystów otworzy m.in. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich, Filharmonia im. M. Karłowicza. Dział Numizmatyki MNS ustawi na dziedzińcu Muzeum Tradycji Regionalnych stanowisko do bicia pamiątkowej monety pomorskiej. Z okazji Nocy Muzeów 2023 zostaną przygotowane nowe stemple podwójnego szeląga księcia Bogusława XIV z 1629 roku. Chętni otrzymają dyplom dokumentujący aktywny udział w Nocy Muzeów, a osoby pełnoletnie będą mogły osobiście odcisnąć na dyplomie w gorącym laku pamiątkową pieczęć lakową z głową gryfa. Pojawią się także goście z innej epoki. Przedstawiciele szczecińskiej grupy rekonstrukcyjnej METRUM w XVIII-wiecznych strojach. Będą zwiedzać wystawy niczym turyści – ale podróżujący wehikułem czasu. Nie będą protestować, gdy ktoś zechce zrobić sobie z nimi zdjęcie albo zapyta o detale stroju lub o to, skąd przyjechali. Szczegółowy program Nocy Muzeów 2023 w Szczecinie znajdziesz TU.

Noc Muzeów 2023 Białystok. Program i atrakcje dla dzieci i dorosłych. Jakie placówki można odwiedzić 13 maja?

Noc Muzeów 2023 w Białystoku będzie spotkaniem na pograniczu kultur i religii. Atrakcyjny program przygotowało ponad dwadzieścia placówek, m.in. Białostocki Teatr Lalek, Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Galeria im. Sleńdzińskich, Galeria Arsenał, Muzeum Wojska i Muzeum Pamięci Sybiru. Muzułmańska Gmina Wyznaniowa zachęca do zwiedzania meczetu. Muzeum Wojska zaoferuje m.in. pokaz sprzętu wojskowego i spacer historyczny, a Białostocki Teatr Lalek zaprosi do zwiedzania pracowni plastycznej. Pełny program tegorocznej Nocy Muzeów 2023 w Białymstoku znajduje się TU.

ZOBACZ TEŻ: To jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Polsce na weekend. Swoją wielką miłość przeżywała tu Michalina Wisłocka

Sonda Weźmiesz udział w Nocy Muzeów 2023? Tak! Uwielbiam tę imprezę Nie. Wolę pójść do muzeum, kiedy jest mniej ludzi