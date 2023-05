To jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Polsce na weekend dla kobiet po 50-tce. Swoją wielką miłość przeżywała tu Michalina Wisłocka

Lubniewice to jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Polsce, nie bez kozery nazywane miastem miłości. To właśnie tutaj w otoczeniu przepięknych jezior i lasów swoja wielką miłość przeżywała Michalina Wisłocka, autorka „Sztuki kochania”. O tym, że niewielka miejscowość w Lubuskiem ma niesamowity klimat, przekonali się także filmowcy, którzy dzieło Wisłockiej przenieśli na ekran. To właśnie nad jeziorem Lubiąż powstawały zdjęcia do produkcji z Magdaleną Boczarską i Erykiem Lubosem.

To jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Polsce na weekend dla kobiet po pięćdziesiątce. Swoją wielką miłość przeżywała tu Michalina Wisłocka

Kiedy Michalina Wisłocka wydała „Sztukę Kochania”, była już po pięćdziesiątce, a jej książka wywołała prawdziwą rewolucję. Wiele kobiet zrozumiało, że na miłość nigdy nie jest za późno. Jedna z najpopularniejszych polskich seksuolożek dwudziestego wieku pisała swój podręcznik w Lubniewicach. Tutaj także przeżywała największą miłość swego życia, a historie tej miłości można obejrzeć w filmie pod tytułem „Sztuka kochania”. Produkcja była kręcona właśnie w Lubniewicach, a zdjęcia Michała Sobocińskiego podkreślają urok „miasta miłości”.

To jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Polsce. W Parku Miłości można się zakochać

Malowniczo położne Lubniewice to jedno najpiękniejszych miejsc na zachodzie Polski. Około 30 km na południe od Gorzowa Wielkopolskiego „miasto miłości” położne nad jeziorami Lubiąż i Krajnik urzeka dzikością. Choć nie brakuje tu dużych ośrodków wypoczynkowych i miejsc, w których można aktywnie spędzać czas, to jest także sporo zacisznych i uroczych zakątków. Nad jeziorem Lubiąż znajduje się między innymi osiemnastowieczny pałacyk, neorenesansowy pałacyk z gotycką wieżą widokową i Park Miłości poświęcony Michalinie Wisłockiej. Romantyczny spacer po parku może być bardzo inspirujący. Znajdują się tu rzeźby, nawiązuje do sztuki kochania, ale także miłości rodzicielskiej i przyrody. Można tu przejść się Mostkiem Miłości, zawiesić kłódkę symbolizująca uczucia i odpocząć na Ławce Miłości. Mimo że park jest niewielki, to ma sporo zakamarków, które dodają mu tajemniczości. A gdy nacieszymy się już jego urokiem, możemy dojść do jeziora Lubiąż, przejść kładką na drugi jego brzeg i cieszyć się urokami miejskiej plaży. W galerii poniżej znajdziesz zdjęcia z Parku Miłości. Ponadto przy okazji pobytu w Lubniewicach warto zobaczyć także Zamek Książąt Lubomirskich, trzynastowieczny kościół Matki Bożej Różańcowej i Stary Zamek. Oprócz tego warto skorzystać z lokalnych atrakcji na aktywny wypoczynek takich jak m.in. kajaki, ścieżki rowerowe i piesze oraz rozsmakować się w lokalnej kuchni.

