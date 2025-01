Nowa strefa relaksu w Warszawie. Ławki wśród spalin i przejeżdżających aut

PRL-owskie osiedle miało być perełką Warszawy. Zamiast utopijnej dzielnicy powstały "szafy do mieszkania"

Parklety, czyli niewielkie strefy relaksu z ławkami, zostały ustawione wzdłuż ulicy Puławskiej w Warszawie. To część większego projektu „Zielona Puławska – drzewa, krzewy i parklety od pl. Unii do ul. Dolnej” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt obejmuje nie tylko montaż ławek, ale również sadzenie drzew i rozwiązania zwiększające przestrzeń dla pieszych.

Dwa takie miejsca stworzono na skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Madalińskiego oraz między ulicami Wiktorską a Racławicką. Jak wyjaśniła Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka Zarządu Zieleni w rozmowie z redakcją warszawa.eska.pl, pierwotnie planowano inne lokalizacje.

Początkową lokalizacją było skrzyżowanie ul. Puławskiej z ul. Goworka, jednak przeszkodą okazała się budowa linii tramwajowej. − Po przebudowie pasa drogowego przez Tramwaje Warszawskie chodnik jest za wąski na ustawienie dodatkowych elementów − wyjaśniła.

Ławki miały stanąć również na wysokości budynku przy ul. Puławskiej 53, jednak i tam okazało się to niemożliwe. Rozważano także ustawienie ich w rejonie skweru „Orszy”, jednak nie zgodziło się na to Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. − Zgodnie z otrzymaną opinią, Biuro uznało za korzystniejsze ustawienie parkletów bliżej krawężników jezdni – nie utrudni to ruchu pieszego wzdłuż ulicy − stwierdziła Karolina Kwiecień-Łukaszewska.

Koszt całego projektu wyniósł 60 tysięcy złotych i obejmował opracowanie dokumentacji oraz wykonanie stref relaksu. Ławki nie zostały jednak umiejscowione tam na stałe – istnieje możliwość ich demontażu w całości albo w częściach.

