Nowa tajemnicza linia w Warszawie. Wiemy dokąd dojedzie tramwaj H

Makabryczne zabójstwo w Falenicy. Mateusz zabił rodziców, bo mówili mu, że się nie uczy? Nie trafił do więzienia!

Udawał manekina na wystawie, by pod osłoną nocy plądrować sklepy. Gdy zgłodniał, pałaszował obiad w barze

Co za pomysł!

Tragedia pod Mińskiem Mazowieckim. Chłopiec szedł do szkoły, zmiótł go samochód. Nie żyje 14-latek

Warszawa. Na tory wyjedzie tramwaj linii H

Nowa tajemnicza linia tramwajowa w Warszawie ma związek z Międzynarodowym Dniem Zdrowia Psychicznego oraz Miesiącem przeciwko depresji. Specjalna linia H, czyli Tramwaj Zdrowia Psychicznego, którego operatorką została Fundacja GrowSPACE, będzie kursować po stolicy cztery dni: 19, 20, 21 oraz 22 października.

Jak tłumaczą organizatorzy tej wyjątkowej akcji, specjalna linia nosi nazwę "H" jak "help", czyli "pomoc", ponieważ taki jest jej główny cel – szerzyć informację o zdrowiu psychicznym.

Tramwaj ten nie będzie więc wyłącznie woził pasażerów, ale również edukował.

- Tramwaj Zdrowia Psychicznego to akcja psychoedukacyjna. W jej ramach mieszkańcy i mieszkanki Warszawy będą mogli skorzystać z darmowego przejazdu specjalnym tramwajem okazjonalnym. W tramwajach będą dostępne materiały psychoedukacyjne pochodzące od ekspertów i ekspertek. To wyjątkowa okazja na zdobycie wiedzy o zdrowiu psychicznym nawet dla osób, które na co dzień nie spotykają się z tym tematem. Będziemy także promować miejsca, w których można szukać pomocy oraz promować emocjonalne BHP, czyli podstawowe zasady zadbania o siebie - tłumaczy koordynatorka akcji Martyna Kozdra z Fundacji GrowSPACE.

Specjalna linia tramwajowa H. Trasa, godziny odjazdów

Tramwaj linii H będzie kursować na trasie: Centrum – Wiatraczna – Centrum – Radiowa – Centrum – Plac Narutowicza – Centrum.

Odjazdy są zaplanowane na godziny: Centrum (w kierunku Wiatraczna): około 14:10 oraz 16:15, Centrum (w kierunku Bemowo): około 14:40 oraz 16:45, Centrum (w kierunku plac Narutowicza) około 15:50 oraz 17:55.

Niezwykle ważna akcja

Dane dotyczące zdrowia psychicznego są zatrważające. Specjaliści i specjalistki szacują, że po czasie izolacji spowodowanej pandemią liczba zgłaszanych stanów lękowych i depresyjnych wzrosła o 1/3. Co więcej, w tym samym czasie samobójstwo jest drugą co do ilości przyczyną zgonów nastolatków (zgodnie z danymi Policji), a wśród młodego pokolenia szacunki mówią o około 630 tys. osób, które potrzebują pomocy specjalistów i specjalistek.

Tramwaj Zdrowia Psychicznego wspierają takie podmioty jak: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Telefon Zaufania 116111 czy Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Do akcji włączyła się także platforma JakDojadę, dzięki której wszystkie przejazdy tramwaju H będą widoczne w aplikacji.

i Autor: materiały prasowe Nowa tajemnicza linia w Warszawie. Wiemy dokąd dojedzie tramwaj H