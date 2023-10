Mateusz zadźgał rodziców. Na krwawą jatkę patrzyło jego młodsze rodzeństwo!

Co się stało?

Dzieci nie chcą uczęszczać w Dniu Papieskim. Czy to przystoi katolickiemu wychowaniu? „Jeszcze jak!”

ESKORTOWALI ICH DO SZPITALA

Warszawa, Wawer. Koszmarna zbrodnia na osiedlu. Mateusz G. zabił swoich rodziców

Do koszmaru doszło wieczorem we wtorek, 17 października. 24-letni Mateusz G. podczas rodzinnej awantury, na oczach młodszego rodzeństwa, zaatakował nożem swoich rodziców. Kobieta i mężczyzna zmarli na skutek wykrwawienia. Świadkami tragedii byli 22-letnia siostra i 16-letni brat.

- Ofiarom zadano szereg ran kłutych - ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Zabezpieczono znaczną ilość śladów kryminalistycznych, a także przedmiotów, w tym noże, które mogły być narzędziem zbrodni - mówił kilka lat temu w rozmowie z portalem "rmf24.pl" prok. Marcin Saduś.

Jak informował "fakt.pl", chłopak był studentem. Bardzo dobrze się uczył. W ostatnim czasie, chwile przed zbrodnią, miał się opuścić w nauce. To miało denerwować rodziców, którzy robili mu wymówki. - Wydzierali się na Mateusza coraz częściej i głośniej. Ewidentnie chłopak zawodził ich oczekiwania - mówili dziennikarzowi "fakt.pl" sąsiedzi.

Mężczyzna pomimo tak makabrycznej zbrodni nie trafił do więzienia. Postępowanie wobec Mateusza G. zostało umorzone. - Zastosowano środek zabezpieczający w postaci umieszczenia mężczyzny w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym oraz utrzymano w mocy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - do czasu rozpoczęcia wykonywania przez niego środka zabezpieczającego, nie dłużej niż do 29 stycznia - mówił przedstawiciel Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Jak stwierdzono podczas śledztwa, mężczyzna był niepoczytalny, gdy mordował swoich rodziców. Biegli rozpoznali u niego skomplikowane zaburzenia psychiczne.