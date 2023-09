Musisz tyle ważyć, by być motorniczym tramwaju. Szukają chętnych

Nowe linie lotnicze wchodzą do Polski. Pakujcie walizki, bo na to czekaliście miesiącami

Warszawa. Tramwaje Warszawskie szukają motorniczych

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych Tramwajów Warszawskich pojawiło się ogłoszenie dnia otwartego dla kandydatów na motorniczych! Jak czytamy w ogłoszeniu, w czasie dwugodzinnego spotkania, które odbędzie się już 3 września o godzinie 9, 11:15 i 13:30 przy ul. Siedmiogrodziej 20, obejrzycie tramwaj szkoleniowy, usłyszycie o procesie szkolenia, a także pracy motorniczego, wypełnicie wraz z kandydatami formularz aplikacyjny, sprawdzicie jak sobie dajecie radę na symulatorze jazdy.

Pamiętajcie jednak, że praca w Tramwajach Warszawskich nie jest dla każdego. Jeżeli chcesz poprowadzić tramwaj, musisz mieć co najmniej 21 lat, wykształcenie co najmniej zawodowe oraz prawo jazdy kategorii innej niż AM i T.

Przyszły motorniczy musi spełniać również określone warunki względem swojej... figury. Tramwaje Warszawskie zaznaczają, że z uwagi na uwarunkowania techniczne stanowiska pracy motorniczego, czyli kabiny, preferują kandydatów o wzroście w przedziale około 160-190 cm oraz wadze do około 130 kg.

Oprócz tych głównych wymagań kandydat na stanowisko motorniczego powinien również m.in. być zdecydowany w działaniu, oporny na stres i komunikatywny.

Co zyskuje motorniczy Tramwajów Warszawskich? Ile zarabia motorniczy w Warszawie?

Jak czytamy w ogłoszeniu Tramwajów Warszawskich, motorniczy może liczyć na: ciekawy i oryginalny zawód, stabilne zatrudnienie w firmie o wieloletniej tradycji poprzedzone szkoleniem przygotowującym do zdobycia uprawnień do kierowania tramwajem, atrakcyjny system wynagradzania oraz pakiet socjalny.

Jak podaje Radio Dla Ciebie, we wrześniu ubiegłego średnia pensja wynosiła blisko 5680 zł. Z kolei początkujący motorniczy otrzymują o około 500 zł mniej.